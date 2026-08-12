‘मिर्जापुर: द मूवी’ का ट्रेलर आ चुका है और वेब सीरीज में मारे गए मुन्ना भैया भी इसमें लौट आए हैं। इस बात से उनके फैंस काफी खुश हैं। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल और दिव्येंदु स्टारर ‘मिर्जापुर’ दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। अमेजन प्राइम पर इस सीरीज के तीन सफल सीजन आ चुके हैं। अब यह फ्रेंचाइजी बड़े पर्दे पर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के साथ दस्तक देने जा रही है।

फिल्म की कहानी सीरीज से अलग होगी। मुन्ना भैया के किरदार की वापसी के अलावा फिल्म में कई नए कलाकारों की भी एंट्री हुई है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जहां पूरी कास्ट ने फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की, वहीं दिव्येंदु ने मुन्ना भैया के रूप में अपनी वापसी पर भी बात की।

ट्रेलर लॉन्च के दौरान दिव्येंदु से पूछा गया कि ‘मिर्जापुर’ में वापसी करके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? इस पर अभिनेता ने कहा, “शुरुआत में यह एक गलती थी और हर कोई इससे सहमत है। मैं हिंदी फिल्म का हीरो हूं, मैं अमर हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता।”

इसके बाद जब अली फजल मंच पर पहुंचे तो वहां उनके किरदार गुड्डू भैया के नाम के नारे लगने लगे। फैंस का यह क्रेज देखकर अली फजल काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा, “यह भ्रष्टाचार असली है, सभी फैंस इससे संक्रमित हैं। ‘मिर्जापुर’ परिवार में एक बहुत बड़ी टीम है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं।”

शो में गोलू का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने कहा, “मेरे किरदार को न तो खामोशी पसंद है और न ही हिंसा। हमने आमतौर पर देखा है कि जो लोग हिंसा का रास्ता चुनते हैं, वे किसी न किसी तरह मजबूर होते हैं और फिर उन्हें इसमें मजा आने लगता है। मैंने ‘मिर्जापुर’ से सीखा है कि जो भी हिंसा का रास्ता चुनता है, उसे सजा जरूर मिलती है। गोलू और श्वेता की तरफ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पर्दे पर होने वाली हिंसा का आनंद लें।”

श्रिया पिलगांवकर ने कहा, “मिर्जापुर के पहले सीजन में जब स्वीटी की मौत हुई, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा कभी ‘मिर्जापुर’ की दुनिया में लौटूंगी। इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं।”

‘मिर्जापुर’ की दुनिया में नई एंट्री करने वाली सोनल चौहान ने कहा, “मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हूं। मैं ‘मिर्जापुर’ की बहुत बड़ी फैन रही हूं। मै ‘मिर्जापुर’ में एक तूफान लाने वाली हूं। आप जो भी देखने वाले हैं, वह आपको हैरान कर देगा। मुझे यकीन है कि हर ‘मिर्जापुर’ फैन फिल्म को खूब एंजॉय करेगा।”

फिल्म के लेखक और निर्देशक ने जहां इस फिल्म को संभव बनाने के लिए पूरी टीम की तारीफ की, वहीं प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने ‘मिर्जापुर’ की दुनियाभर में लोकप्रियता के बारे में बात की।

फिल्म के लेखक पुनीत कृष्णा ने कहा, “हमने इसे 2016 में लिखना शुरू किया था। मैं अपने भाई विनीत के साथ इसे लिखा करता था। दूसरों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाता। हमने कभी नहीं सोचा था कि यह शो इतना बड़ा हो जाएगा।”

निर्देशक गुरमीत सिंह ने कहा, “यह बेहद शानदार अनुभव रहा। शायद हमें दोबारा इसी तरह का प्यार न मिल पाए। फैंस चाहते थे कि ‘मिर्जापुर’ सीरीज को फिल्म में बदला जाए और आखिरकार ऐसा हो गया।”

प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए फरहान अख्तर ने कहा, “इस शो के दर्शकों के प्यार की वजह से यह फिल्म बन पाई है। उन्होंने पहली बार रिलीज होने के समय से ही शो को सपोर्ट किया है। अमेजन ने इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया। लोग अलग-अलग फिल्मों और उनके सीक्वल के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, लोग हमेशा पूछते हैं कि ‘मिर्जापुर’ कब आ रहा है। वे हमेशा यही सवाल करते हैं। जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है, लोग इसकी रिलीज डेट पूछ रहे हैं। इसलिए यह फिल्म फैंस की मांग पर बनी है। हम बहुत खुश और आभारी हैं कि हम इसे ओरिजिनल कास्ट और शानदार नई कास्ट के साथ बना पाए।”

उन्होंने आगे कहा, “जब पुनीत पहली बार हमारे पास आए थे, तो हमारा पहला रिएक्शन था कि इन्हें किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर हमने यह शो बनाया तो लोग इसमें खुद को जोड़ पाएंगे। गुरु और पुनीत इस शो के असली हीरो हैं।”

‘मिर्जापुर: द मूवी’ में ओरिजिनल कास्ट के कई कलाकार नजर आएंगे, जिनमें रसिका दुग्गल, हर्षिता गौर, श्रिया पिलगांवकर, शीबा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, अभिषेक बनर्जी, श्वेता त्रिपाठी और राजेश तैलंग शामिल हैं। वहीं सोनल चौहान, रवि किशन, सुशांत सिंह, मोहित मलिक और जितेंद्र कुमार फिल्म में नए कलाकारों के तौर पर नजर आएंगे। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।