टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने इसी साल अपने जुड़वां बेटों का स्वागत किया था। पिछले कुछ महीनों से कपल ने अपने बच्चों के नाम को लेकर फैंस के बीच सस्पेंस बनाया हुआ है। अब तक दोनों अपने बेटों को T1 और T2 कहकर बुला रहे थे। हाल ही में ‘पति, पत्नी और पंगा 2’ के एक एपिसोड में दिव्यांका और विवेक ने आखिरकार अपने बेटों के असली नामों से पर्दा उठा दिया।

शनिवार, 7 नवंबर को मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे के शो ‘पति, पत्नी और पंगा 2’ में दिव्यांका और विवेक ने अपने जुड़वां बेटों के नाम का खुलासा किया। इस दौरान विवेक ने बताया कि उनके बेटे T1 और T2 कैसे बन गए।

दिव्यांका ने बताया बेटों का नाम

उन्होंने कहा, ‘जब हमारे बच्चे पैदा हुए थे, तो उनके प्रैम पर ट्विन 1 और ट्विन 2 लिखा हुआ था। डॉक्टर हमेशा पूछते थे कि ट्विन 1 कौन है और ट्विन 2 कौन है। एक दिन मैंने कहा कि इन्हें T1 और T2 ही बुला लो। हमारे परिवार को भी यह नाम पसंद आ गया। हमने अपने व्लॉग में भी इन्हें इसी नाम से दिखाया और धीरे-धीरे इनकी पहचान T1 और T2 बन गई। यहां तक कि जब हम शॉपिंग करने जाते थे, तब भी लोग इन्हें T1 और T2 कहकर ही बुलाते थे।’

कपल ने बताया कि उन्होंने अपने बेटों का नाम दैविक और वैद्विक रखा है। दिव्यांका ने बताया कि लोग लगातार उनसे बच्चों के असली नाम पूछ रहे थे। उन्होंने कहा, ‘लोग हमसे पूछते रहते थे कि बच्चों के असली नाम क्या हैं और हमने अब तक उनके नाम क्यों नहीं रखे हैं। हमने कुछ नाम सोच रखे थे और अब पूरी दुनिया को उनके असली नाम बताने का समय आ गया है।’

इसके बाद दिव्यांका ने एक बड़ा-सा कार्ड खोला, जिसमें उनके दोनों बेटों के नाम दैविक और वैद्विक लिखे हुए थे।

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क्या है दैविक और वैद्विक नाम का मतलब?

दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सामने बेटों के नाम का खुलासा किया। इस व्लॉग में दिव्यांका ने परिवार के सदस्यों के लिए एक ट्रेजर हंट गेम रखा था। सभी को बच्चों के नाम का एक-एक अक्षर ढूंढना था। परिवार के लोगों ने जब नाम का अंदाजा लगा लिया, तो दिव्यांका ने बताया कि T1 का नाम दैविक और T2 का नाम वैद्विक क्यों रखा गया।

दिव्यांका ने बताया, ‘दैविक का मतलब होता है ईश्वरीय या भगवान से जुड़ा हुआ। वह बहुत शांत स्वभाव का है और हमेशा मुस्कुराता रहता है।’ इसपर विवेक ने कहा, ‘उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल दिव्यांका जैसी है। वह भी उनकी तरह शांत रहता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसकी शक्ल भी दिव्यांका से मिलती है। वह बहुत पॉजिटिव है और आसानी से खुश हो जाता है।’

दिव्यांका ने यह भी कहा कि भले ही दैविक दिखने में उनकी तरह है, लेकिन उसे विवेक से बहुत लगाव है। इसके बाद कपल ने वैद्विक के नाम का मतलब और उसके स्वभाव के बारे में भी बताया।

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उन्होंने कहा, ‘वैद्विक मासूम है और हर चीज को ध्यान से देखने-समझने वाला है। इस नाम का मतलब ऐसे शख्स से है, जो खुद को दोगुनी तेजी से ठीक कर सके और अपनी मौजूदगी से दूसरों को भी सुकून दे। वैद्विक का स्वभाव विवेक से काफी मिलता-जुलता है। उसमें बहुत ताकत है और एक छोटे बच्चे के हिसाब से उसकी पकड़ भी काफी मजबूत है। जब वह सिर्फ 3-4 दिन का था, तभी से वह हमारी उंगली को बहुत कसकर पकड़ लेता था और छोड़ता नहीं था। दोनों बच्चों में वह थोड़ा कमजोर था, इसलिए हमने उसके लिए यह नाम चुना।’

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने साल 2016 में शादी की थी। शादी के करीब 10 साल बाद कपल के घर जुड़वां बेटों की किलकारियां गूंजी हैं। अब दोनों को ‘पति, पत्नी और पंगा 2’ में देखा जा रहा है। दिव्यांका ने बताया था कि वह 4 महीने के जुड़वां बेटों को शूटिंग सेट पर साथ लेकर जाती हैं।