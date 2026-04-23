दिव्यांका सिरोही मंगलवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद बेहोश हो गईं और गिरने से उनके सिर में चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दिव्यांका सिरोही, जो एक लोकप्रिय हरियाणवी एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं, का मंगलवार को निधन हो गया। वह 30 वर्ष की थीं। मंगलवार रात उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद परिवार उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

उनका अंतिम संस्कार बुधवार को गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में उनके भाई हिमांशु सिरोही ने किया।

निगेटिव रोल का असर: ‘बागबान’ के दौरान अमिताभ बच्चन संग बदल गया था दिव्या दत्ता का रवैया

दिव्यांका सिरोही का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था और वह गाजियाबाद में रहती थीं। उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और सोशल मीडिया पर भी उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग थी। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 1.3 मिलियन फॉलोअर्स थे।

अपने करियर में उन्होंने 50 से अधिक गानों में काम किया और मासूम शर्मा सहित कई बड़े हरियाणवी सिंगर्स के साथ सहयोग किया।

AICWA (ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन) ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि यह पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है।

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद यूट्यूब पर छाया समय रैना का ‘स्टिल अलाइव’, 53.78 मिलियन व्यूज के साथ तोड़ा रिकॉर्ड