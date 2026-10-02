गोविंदा और कोमल रानी के कथित अफेयर की खबरें लंबे समय से काफी चर्चा में हैं। गणपति महोत्सव के दौरान एक्टर को कोमल रानी के साथ लालबागचा के दर्शन करते देखा गया था। वहां उनके माथे पर सिंदूर देख कर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे थे। अब इस बारे में दिव्य खोसला कुमार का रिएक्शन आया है।

दिव्या ने गोविंदा पर तंज कसते हुए कहा कि वो पागल किसी और को बनाए। साथ ही उन्होंने कोमल रानी के सिंदूर लगाने पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए अपनी स्टोरी में लिखा कि बेहद जरूरी हम समाज का दायरा बना कर रखें।

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जब से एक्टर गोविंदा को कोमल रानी के साथ लालबागजा दरबार में देखा गया, उसके बाद दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने कोमल रानी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर गोविंदा खुश हैं तो ठीक है, वो जहां रहे जिसके साथ रहे खुश रहें।

अब दिव्य खोसला कुमार ने अपनी हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी में दिव्या खोसला ने धार्मिक स्थल पर कोमल रानी स्वर्णकार के पहुंचने की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत पसंद और फैसलों की भी कुछ सामाजिक मर्यादाएं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि निजी जिंदगी में हम क्या करते हैं, यह पूरी तरह से हमारी व्यक्तिगत पसंद है। लेकिन समाज की गरिमा और स्वच्छ सामाजिक माहौल को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम सामाजिक मर्यादाओं और दायरे का भी ध्यान रखें।

दिव्या ने दर्शन के दौरान कोमल की मौजूदगी का जिक्र करते हुए सवाल उठाते हुए लिखा कि एक लड़की किसी धार्मिक स्थल पर आपके साथ जाती है और इस तरह झुककर दर्शन करती है कि उसकी मांग में सिंदूर साफ नजर आने लगे, जिससे मीडिया को दोनों को लेकर खबरें चलाने का मौका मिल जाता है। एंड में उन्होंने इस तरह की बातों का समर्थन करने वाली हस्तियों पर भी निराशा जताई।

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बता दें कि इस तरह की अफवाहों पर जवाब देते हुए गोविंदा ये कहते दिखाई दिए थे कि अगर उनका कोई रिश्ता है भी तो ये किसी और के मतलब की बात नहीं है। ये उनका निजी मामला है।