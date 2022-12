Disha Salian Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान केस में अब SIT करेगी जांच, देवेंद्र फडणवीस ने दिए आदेश

Disha Salian Case: दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SIT द्वारा जांच कराए जाने के आदेश दिए।

दिशा सालियान केस ( Image: indian express)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram