Chandrayaan-2, Vikram Lander, Disha Patani Tweet: भारत मूवी की एक्ट्रेस दिशा पटानी का नाम चंद्रयान 2 मिशन से जुड़े एक ट्वीट को लेकर काफी चर्चा में है। दरअसल दिशा पटानी ने तो चांद पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग फेल होने पर इसरो के समर्थन में ट्वीट किया था। लेकिन एक यूजर ने इस ट्वीट के जवाब में ऐसा ट्वीट किया कि पूरी सोशल मीडिया खूब हंस रही है। इसकी वजह है उनका नाम।

दिशा पटानी ने ट्वीट किया, ‘#Chandrayaan2 मिशन से जुड़े सभी लोगों पर मुझे गर्व है। Thank you @isro, आपने बहुत से लोगों को इस बेहतरीन प्रयास से प्रेरित किया है। जय हिंद।’ अब दिशा ने अपने तरफ से तो बिल्कुल ठीक ट्वीट किया था लेकिन एक यूजर को क्या मसखरी सूझी पलटकर एक ट्वीट कर दिया।

don’t know why #VikramLander behaved like your name#Chandrayaan2Landing https://t.co/He5KNYYXBW

— d J

