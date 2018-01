क्या दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ ने कर ली है शादी! इस वीडियो की वजह से उठा सवाल

दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ हमेशा अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी साधे रहते हैं। दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं किया है लेकिन उनका प्यार छुपाए नहीं छुपता है। दोनों साथ में लंच, मूवी डेट्स पर दिखाई देते रहते हैं। इसके अलावा दोनों को अवॉर्ड शो में भी साथ देखा जाता रहता है। म्यूजिक वीडियो बेफिक्रा में साथ काम करने के बाद दोनों पहली बार बाघी 2 फिल्म में साथ दिखेंगे। इसमें दर्शकों को दोनों की जबर्दस्त ऑन-स्क्रिन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। दोनों की इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं।

टाइगर और दिशा हाल ही में गोवा पहुंचे हुए थे। जहां दोनों बाघी 2 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनकी शूटिंग के ही कुछ सींस को एक यूट्यूब चैनल ने रिकॉर्ड कर लिया था। जिसमें स्टार्स एक दूसरे के गले में माला डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसकी वजह से दोनों के शादी की खबरें जोर पकड़ने लगीं और उनके फैंस खुश हो गए। अब हम आपको बता देते हैं इसके पीछे की सच्चाई। दरअसल, दोनों ने एक दूसरे के गले में माला फिल्म के एक सीन के दौरान डाली है। यानी दोनों ने सच में शादी नहीं की है।

After #Housefull and #Judwaa, producer Sajid Nadiadwala announces his third film franchise… #Baaghi2 to release on 30 March 2018… Stars Tiger Shroff and Disha Patani… Ahmed Khan directs… Produced by Nadiadwala Grandson and Fox Star Studios. pic.twitter.com/vznnx1C5XU

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 4, 2018