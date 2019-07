कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसपर हर कोई राय देने से बचता है। ऐसे में फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की कश्मीर पर किया गया ट्वीट बहस का रूप ले लिया है। अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें लिखा-कश्मीर मेरा है। हैशटैग के साथ किए इस ट्वीट के बाद सोशल यूजर्स कश्मीर को लेकर तरह-तरह की बातें लिखने लगे। लोग कश्मीर को मेरा नहीं बल्कि हमारा और पूरे देश का है जैसे कमेंट्स कर अपनी बात रख रहे हैं। एक यूजर ने कश्मीर मेरा है हैशटैग के साथ लिखा- कश्मीर हम बिहारियों और हमारे यूपी वाले भाइयो का है ! क्योंकि हम वो है जो कश्मीर के पत्थरबाजों और भटके हुए को सही रास्ते पे ला सकते है !

वहीं एक यूजर ने लिखा- ‘कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा।’ इसके साथ ही एक दूसरे यूजर ने लिखा- ‘कश्मीर 130 करोड़ भारतीयों का है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने दुश्मन के कमजोर होने पर चोट करने जैसी बात करते हुए लिखा- ‘जब दुश्मन कमजोर हो, तब उस पर चोट करने से कभी नही चूकना चाहिए। POK को वापस भारत में मिलाने का यही सही समय है। #कश्मीरमेराहै।’ कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हुए एक और यूजर ने लिखा कि, ‘वामपंथी खेमे में हताशा छायी है, पिछले 5 वर्षों में नक्सल हिंसा में 43% की कमी आई है। जहां 2005 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 156 थी वो घटकर 2019 में 90 हो गई है, यह स्पष्ट और अपेक्षित है कि भारत में शहरी नक्सली अब सरकार और सुरक्षा से पूरी तरह से निराश हैं।’

एक यूजर ने विवेक रंजन को ट्रोल करते हुए कमेंट किया- पहले सही से लिखना बोलना सीख लो, फिर बड़े-बड़े मुद्दों पर बोलना-लिखना। कश्मीर मेरा है नहीं कश्मीर हमारा है कहते हैं। एक ने विवेक टैग करते हुए लिखा कि इसमें कोई शक है क्या विवेक जी। हम गर्व से बोलते हैं कश्मीर मेरा है। हम से कश्मीर लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, जय हिंद। जय भारत। वहीं मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए एक यूजर ने लिखा- मोदी शाह और भाजपा #Article35A और धारा 370 कश्मीरियो के विकास के लिए नही बल्की अपने धन्ना सेठ दोस्तों के लिए हटाना चाहती है ताकि कश्मीर के जंगल, जमीन और संपदा का दोहन किया जा सके कुछ अंबानी को कुछ अडानी को तो कुछ लाला रामदेव को कौड़ियो के भाव बेंच देंगे। इसके पीछे यही लोग है।

Kashmir being my birth place ,I strongly believe that Article 370 and 35A must be abolished as soon as possible. It has done extreme harm to my state.#कश्मीर_मेरा_है

— Vandana Daftari (@VandanaDaftari) July 28, 2019