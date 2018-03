बॉलीवुड में पिछले कई दिनों से #metoo कैंपेन चर्चा में है। इस कैंपेन में बॉलीलुड के सितारे भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कैंपेन के तहत अपने साथ हुए यौन शोषण और छेड़छाड़ की घटना का खुलासा करना होता है। मी-टू कैंपेन में भारत के टीवी और फिल्मी कलाकारों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। हाल ही में बॉलीवुड फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपने भतीजे के साथ हुए यौन शोषण का खुलासा किया है। ट्वीट कर विवेक ने मशहूर स्टार के बिचौलिए पर आरोप लगाया है।

विवेक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, “मेरा एक भतीजा यूएस से बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए आया था। उसे भारत के मशहूर स्टार और निर्माता-निर्देशक के मिडिल मैन ने काम देने के सिलसिले में मिलने के लिए बुलाया और वहां पर उसका यौन शोषण किया गया। उसने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया। इसी तरह और कई कहानियां भी हैं।” विवेक अग्निहोत्री इन दिनों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित फिल्म ‘द ताशकंद फाइल्स’ की शूटिंग में बिजी हैं। यह एक खोजी थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आएंगे।

On of my nephews came from US to try his luck in Bollywood. Introduced him to the middleman of India’s top star & Producer/director. He was promptly invited where he was propositioned, molested & sexually exploited by the most powerful. Left India forever. Many stories like this. — Vivek Agnihotri (@vivekagnihotri) March 4, 2018

कुछ समय पहले भी विवेक अग्निहोत्री अपने ट्वीट्स के कारण चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ पर लिखे अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पत्र को फर्जी फेमिनिस्ट बताते हुए कई ट्वीट किए थे। जिसके बाद स्वरा भास्कर भड़क गई थीं और विवेक के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए पूछा था कि क्या अब मैं बिस्तर पर रेप करवाऊं। स्वरा के इस ट्वीट का जवाब देते हुए विवेक ने लिखा था – हमने बिस्तर पर कई ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू लिया है जो पहले नक्सली थीं। बता दें कि विवेक ‘चॉकलेट’, ‘दन दना दन गोल’, ‘हेट स्टोरी’ और ‘जिद’ जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं।

We have interviewed many ‘ex-naxal’ women in Bastar. Each has gut-wrenching stories to tell, full of abuse, rape and misogyny If they marry, they aren’t allowed to have children. I think fake feminist @ReallySwara must make a trip to understand how the Real Vagina feels like. — Vivek Agnihotri (@vivekagnihotri) January 30, 2018

I’m sorry did u just suggest that i go get myself raped?????????? Like seriously? You typed out this tweet Vivek… ?????

I’d say pretty low and sick even by your own abysmal standards of conduct & civility. https://t.co/d1LCCE9B5I — Swara Bhasker (@ReallySwara) January 30, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App