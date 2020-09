सुशांत सिंह राजपूत केस लगातार सुर्खियों में है। इस केस में हर दिन अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और नई बातें सामने आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी पर इस मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं। उनके निशाने पर महाराष्ट्र सरकार, सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता संजय राउत और गृह मंत्री अनिल देशमुख तो हैं हीं, साथ ही प्रतिद्वंदी चैनलों पर भी वे निशाना साध रहे हैं।

सुशांत केस में अर्णब गोस्वामी के स्टैंड को लेकर तमाम लोग उनकी सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा अर्णब के आलोचकों में से एक हैं। उन्होंने अर्णब गोस्वामी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा ‘टाइगर बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी अर्णब के सामने भीगी बिल्ली बन गई है। मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ बॉलीवुड ही उनसे डरा है, लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस भी बराबर डरी है।’

RGV ने आगे लिखा, ‘मैं उद्धव ठाकरे से निवेदन करता हूं कि कम से कम अपने महान पिता की साख को देखते हुए शिवसेना को बचाने के लिए आगे आइये, इससे पहले कि अर्णब इसे कच्चा चबा जाएं’। उन्होंने आगे लिखा ‘मेरा मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से सवाल है कि क्या आपने सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाला इससे बड़ा माफिया देखा है? अर्णब गोस्वामी के सामने दाऊद इब्राहिम बच्चा है’।

My 1 question to all top Mumbai police officers M.N. Singh, P.S. Pasricha, D.K. Sivanandan, Satish Mathur, K. Subramanyam, D.N. Jadhav, K.P. Raghuvanshi ..Sirs, did u ever see any Mafia more damaging to society than REPUBLIC MAFIA ..DAWOOD IBRAHIM is a baby compared to ARNAB

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 5, 2020