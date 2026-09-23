‘हनुमान अंश’ , ‘धुरंधर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ के बाद यह 2026 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बताई जा रही है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए सात हफ्ते हो चुके हैं और अभी भी इसके कुछ और हफ्तों तक चलते रहने की उम्मीद है। फिल्म का बजट काफी कम था लेकिन इसने अब तक 366 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

फिल्म की एक प्रोड्यूसर अनूप्रिया नागर ने हाल ही में बताया कि ‘हनुमान अंश’ को 1.5 करोड़ रुपये से थोड़े ज्यादा के बजट में बनाया गया था, जिसमें उन्होंने खुद 50 लाख रुपये लगाए थे। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने शूटिंग के दौरान कोई फीस नहीं ली थी। हालांकि, अब फिल्म से होने वाले मुनाफे को चार पार्टनर्स- तीन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी- के बीच बराबर बांटा जाएगा।

अनूप्रिया ने लगाए 50 लाख, अब 50 करोड़ से ज्यादा मिलने की उम्मीद

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में अनूप्रिया ने बताया, “मैंने फिल्म के पूरे बजट का एक-तिहाई हिस्सा लगाया था। मैंने 50 लाख रुपये लगाए और फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था।”

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ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 47 दिनों में 366.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। जब अनूप्रिया से पूछा गया कि उन्हें फिल्म से कितना रिटर्न मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मुनाफे का एक-चौथाई हिस्सा मिलेगा। उनके मुताबिक, पहले डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा जाएगा, इसके बाद दूसरे खर्च और टैक्स चुकाए जाएंगे। इसके बाद बची रकम को चारों पार्टनर्स में बराबर बांटा जाएगा।

अनूप्रिया ने बताया कि फिलहाल उनके हिस्से में कम से कम 50 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। हालांकि, यह रकम अभी अनुमानित है क्योंकि फिल्म की OTT, म्यूजिक और सैटेलाइट डील अभी नहीं हुई है।

50 करोड़ से प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती हैं अनूप्रिया

जब अनूप्रिया से पूछा गया कि वह इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि इतने पैसे को कैसे संभालना है। वह समाज को कुछ वापस देना चाहती हैं। अनूप्रिया ने बताया कि वह अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहती हैं, जिसके जरिए ऐसी ही कहानियां दर्शकों तक पहुंचाई जा सकें।

वह रीजनल फिल्मों और वेब सीरीज पर काम करना चाहती हैं, लेकिन कम बजट में। उनका मानना है कि ‘हनुमान अंश’ कम बजट की वजह से ही संभव हो पाई। इसलिए वह अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखना चाहती हैं।

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14 साल से इस कहानी को बनाना चाहते थे विशाल चतुर्वेदी

अनूप्रिया ने बताया कि डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी करीब 14 साल से इस कहानी को बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई OTT प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की कहानी सुनाई थी। को-प्रोड्यूसर्स रागिनी सोना और नम्रता सिंह ने इस प्रोजेक्ट पर भरोसा जताया और इसे बनाने का फैसला किया। अनूप्रिया इस प्रोजेक्ट से पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान जुड़ी थीं, जब टीम को कुछ अतिरिक्त फंड की जरूरत थी।

डायरेक्टर विशाल ने नहीं ली थी कोई फीस

अनूप्रिया ने बताया कि सभी पार्टनर्स को विशाल पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि विशाल पहली बार किसी फिल्म का निर्देशन कर रहे थे और उन्हें खुशी है कि उन्हें यह मौका मिला।

विशाल की फीस के बारे में अनूप्रिया ने बताया कि फिल्म का बजट बहुत कम था, इसलिए उन्होंने फिल्म बनाते समय कोई फीस लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कंपनी में वह बाकी तीन पार्टनर्स की तरह बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसे में फिल्म अच्छा कारोबार करती है तो मुनाफे में उनका भी बराबर हिस्सा होगा।