फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कहानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, दर्शकों को फिल्म की कहानी से भारी निराशा मिली है। केजीएफ 2 के बाद यश के कमबैक का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था लेकिन ‘टॉक्सिक’ ने उस कमी को पूरा नहीं किया। फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है।
जिसमें उनका कहना है कि वह स्क्रिप्ट अलग लिखती हैं और फिल्म अलग बनाती हैं। इस वायरल वीडियो पर दर्शकों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। फैंस का कहना है कि निर्देशक ने अलग स्क्रिप्ट दिखाकर यश को मनाया लेकिन फिल्म कुछ और ही बना दी।
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गीतू मोहनदास का पुराना इंटरव्यू
फिल्म कंपैनियन के साथ दिए गए करीब 4 साल पुराने इंटरव्यू में निर्देशक गीतू मोहनदास ने अपनी फिल्मों और क्राफ्ट के बारे में बात की थी। इसी बीच उनका एक क्लिप सामने आया जिसमें वह कहती हैं कि “मैं लिखती कुछ हूं, शूट अलग करती हूं, मैं एडिट कुछ और ही करती हूं और फिर फिल्म बनती है। लेकिन उससे मैं खुश होती हूं। मैं कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती हूं। मैं जब भी फिल्म के लिए निर्माताओं या इंवेस्टर्स से मिलती हूं तो एक चीज मैं उनसे कहती हूं कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो आप पढ़ रहे हो।”
सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोल
इस इंटरव्यू क्लिप के सामने आने बाद यूजर्स फिल्म ‘टॉक्सिक’ की खराब कहानी के लिए उन्हें दोष दे रहे हैं। एक यूजर इस वायरल क्लिप पर कमेंट करते हुए लिखा- ये इसी तरह ‘टॉक्सिक’ में फेल हो गई।
एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा- ऐसे ही तुम्हे रिव्यूज भी कुछ और ही मिलेंगे। एक यूजर ने टॉक्सिक का बचाव करते हुए निर्देशक को ट्रोल किया और लिखा- इसीलिए फिल्म में चीजें इतनी पुरानी और आउटडेटेड लगती हैं, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट को लेकर न तो कोई स्पष्टता है और न ही कोई विज़न। आपकी सोच और विज़न की कमी स्क्रीन पर साफ़ दिखाई देती है। और आप इसे गर्व से दिखा रहे हैं? वाह!
फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने खराब रिव्यूज के बावजूद बंपर कमाई
‘टॉक्सिक’ ने रिलीज के साथ कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ‘धुरंधर 2’, ‘पुष्पा 2’, ‘आरआरआर’ फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। यश की ‘टॉक्सिक’ ने इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया लेकिन फिल्म को दर्शक ज्यादा खुश नहीं हैं। ‘टॉक्सिक’ में दिखाए गए ज्यादातर एक्शन सीन स्लो मोशन में दिखाए गए हैं, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया।