जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर ‘पब्लिक सेफ्टी एक्ट’ (PSA) लगाने के बाद फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है और विपक्ष को ‘नपुंसक’ करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘पूरा विपक्ष नपुंसक हो गया है। वे बीते 6 महीने से अधिक समय से हिरासत में रखे गए अपने साथी विपक्षी नेताओं के पक्ष में खड़े तक नहीं हो सकते हैं’।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को राज्य से आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य के बंटवारे के ऐलान के बाद से ही हिरासत में रखा गया है। अब करीब 6 महीने बाद दोनों नेताओं पर PSA लगाने का फैसला लिया गया है। उमर अब्दुल्ला के पिता और राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को पहले से ही ‘पब्लिक सेफ्टी एक्ट’ (PSA) के तहत नजरबंद रखा गया है।

शाह फैसल पर भी PSA लगाने की तैयारी: चर्चा है कि नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल पर भी जल्द ही पीएसए लगाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर और पीडीपी नेता सरताज मदनी पर भी पीएसए लगाने का फैसला लिया गया है।

Entire opposition is so impotent. They can’t stand up for their fellow opposition leaders in custody without a trial for six months and more now.

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) February 6, 2020