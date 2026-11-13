रामानंद सागर की ‘रामायण’ में माता सीता का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ की शानदार सफलता पर प्रतिक्रिया दी है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की इस फिल्म ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। दीपिका का कहना है कि उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दर्शकों से सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखने की अपील भी की है।

‘मुझे पता था कि रामायण हिट होगी’

हाल ही में पैपराजी से बातचीत के दौरान दीपिका चिखलिया को बताया गया कि फिल्म ‘रामायण’ ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें फिल्म की सफलता का पहले से अंदाजा था और उन्होंने पहले भी इसके अच्छा प्रदर्शन करने की बात कही थी।

दीपिका ने कहा, “देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फिल्म अच्छी बनी है और हिट होने वाली है। इसमें इतने बड़े-बड़े सितारे हैं। देखिए, इसने सिर्फ 4-5 दिनों में 900-1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। शानदार।”

फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा, “हां, फिल्म अच्छी है। इसमें इतने बड़े सितारे हैं और वीएफएक्स भी बहुत खूबसूरत है।” दीपिका ने पैपराजी को भी फिल्म सिनेमाघरों में देखने की सलाह दी। उनके मुताबिक, यह एक अच्छा सिनेमाई अनुभव है।

साई पल्लवी के सीता बनने पर क्या बोली थीं दीपिका?

दीपिका चिखलिया ने फिल्म की रिलीज से पहले जुलाई में साई पल्लवी के माता सीता का किरदार निभाने पर अपनी राय दी थी। Variety India को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साई के अभिनय की तारीफ की थी, लेकिन कहा था कि उन्हें सीता के रूप में देखने के बाद ही वह इस कास्टिंग पर अपनी राय दे पाएंगी।

दीपिका ने साई पल्लवी के घुंघराले बालों को लेकर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, “मैंने उनका काम देखा है। वह शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह सीता के रूप में कैसी दिखेंगी। उन्हें देखने के बाद ही पता चलेगा। रामायण में सीताजी के घुंघराले बालों का जिक्र नहीं है।”

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दीपिका का मानना था कि नई ‘रामायण’ की तुलना रामानंद सागर की रामायण से होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा था कि उनके धारावाहिक का प्रभाव दर्शकों के दिलों में बहुत गहरा है। कोरोना महामारी के दौरान जब रामायण का दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारण हुआ था, तब नई पीढ़ी ने भी इसे देखा था। ऐसे में पुरानी रामायण की छाप मिटाना आसान नहीं होगा।

‘रामायण’ में कोई दूसरा किरदार नहीं निभाना चाहती थीं दीपिका

दीपिका चिखलिया ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें नितेश तिवारी की फिल्म में काम करने का ऑफर नहीं मिला था। हालांकि, अगर उन्हें कोई भूमिका ऑफर होती, तब भी वह इसे स्वीकार नहीं करतीं। अभिनेत्री के मुताबिक, माता सीता का किरदार निभाने के बाद वह रामायण में किसी दूसरे किरदार की कल्पना नहीं कर सकतीं।

उन्होंने कहा था, “एक बार मैंने सीता का किरदार निभा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं रामायण में कोई दूसरा किरदार निभा सकती हूं।”

दीपिका ने अरुण गोविल के राजा दशरथ की भूमिका निभाने पर भी प्रतिक्रिया दी थी। गौरतलब है कि अरुण गोविल ने रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था। इस बारे में दीपिका ने कहा था, “अगर आपने राम का किरदार निभाया है, तो आप राम ही हैं।”

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आठ दिनों में ‘रामायण’ ने कमाए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा

नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के निर्माण में बनी ‘रामायण’ ने सिनेमाघरों में रिलीज होने के आठ दिनों के भीतर दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने Sacnilk के मुताबिक, 12 नवंबर यानी गुरुवार तक 1033.55 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। इसके साथ ही यह सबसे तेजी से 1000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली भारतीय फिल्मों में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।

फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये रहा, जबकि घरेलू ग्रॉस कमाई 675.05 करोड़ रुपये दर्ज की गई। वहीं, विदेशी बाजारों से फिल्म ने 358.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

दो भागों में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं। वहीं, सनी देओल हनुमान और अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म का संगीत एआर रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है। इसका दूसरा भाग दिवाली 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा।