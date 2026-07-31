नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने को लेकर सवाल उठाये हैं। अब इसपर रामानंद सागर की ‘रामायण’ में माता सीता का किरदार निभा चुकीं दीपिका चिखलिया ने जवाब दिया।

हिंदी रश के साथ खास बातचीत में दीपिका ने ‘रामायण’ फिल्म के किरदारों के बारे में बात की। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि ‘एनिमल’ जैसी फिल्म करने वाले अभिनेता को भगवान राम का किरदार नहीं निभाना चाहिए। इस पर दीपिका चिखलिया ने कहा, “हम कलाकार हैं, ऊपर से नहीं आए हैं। हमें अलग-अलग तरह के किरदार निभाने का मौका मिलता है और यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर कोई ‘बर्फी’ कर सकता है तो ‘एनिमल’ भी कर सकता है। और अगर ‘एनिमल’ कर सकता है तो भगवान राम का किरदार भी निभा सकता है। सोचिए, एक अभिनेता के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसे इतने अलग-अलग तरह के रोल निभाने का मौका मिल रहा है। रणबीर बहुत भाग्यशाली हैं और यह अच्छी बात है कि वह ऐसे विविध किरदार कर रहे हैं।”

इसके अलावा दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी की अभिनय क्षमता पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने साई पल्लवी की कई दक्षिण भारतीय फिल्में देखी हैं और वह एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। इसलिए फिल्म रिलीज होने से पहले उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है।

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उन्होंने कहा, “मैंने साई पल्लवी की साउथ इंडियन फिल्में देखी हैं। मेरे हिसाब से वह बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं। वह सीता का किरदार निभा रही हैं और मैं उनके बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहना चाहती। किसी और के प्रोजेक्ट की आलोचना क्यों करूं? फिल्म रिलीज होने के बाद देखेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत अच्छा काम करेंगी। किसी भी किरदार में फिट होने के लिए अच्छा अभिनेता होना सबसे जरूरी है।”

इससे पहले साई पल्लवी को लेकर कही थी ये बात

यह पहली बार नहीं है जब दीपिका ने साई पल्लवी की कास्टिंग पर बात की हो। इससे पहले वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि साई पल्लवी शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि वह सीता के रूप में कितनी उपयुक्त लगीं।

उन्होंने कहा था,”मैंने उनका काम देखा है। वह शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन सीता के रूप में कैसी दिखेंगी, यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तुलसीदास की रामायण में सीता का जो वर्णन है, उसमें बादाम जैसी आंखें, एक खास कद-काठी, बाल और रंग-रूप का जिक्र मिलता है। रामानंद सागर इसी तरह की सीता की तलाश में थे और उन्हें वह मुझमें दिखी। जहां तक बालों की बात है, रामायण में सीता के घुंघराले बालों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।”

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‘रामायण’ को बताया भव्य फिल्म

दीपिका चिखलिया ने फिल्म के विशाल बजट और स्केल की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में इस तरह का प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड दोनों साथ आए हैं। मुझे लगता है कि यह फिल्म बेहद भव्य होगी।”

करीब 4,000 करोड़ रुपये के कथित बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “इतना बड़ा बजट होना अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। जब आपके पास इतने संसाधन हों तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खासकर युद्ध के दृश्य बेहद शानदार तरीके से फिल्माए जा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया होगा क्योंकि इसमें सभी कलाकार शानदार हैं। अच्छे कलाकार किसी भी फिल्म को और बेहतर बना देते हैं।”

‘रामायण‘ का ट्रेलर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे रिलीज किया गया। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। जहां कई लोगों ने इसके विजुअल्स और भव्यता की तारीफ की, वहीं कुछ ने रचनात्मक फैसलों पर सवाल भी उठाए। ‘रामायण: पार्ट 1’ दिवाली 2026 में और ‘रामायण: पार्ट 2’ दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।