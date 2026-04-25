बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और मजेदार कॉमिक टाइमिंग से लोगों को खूब हंसाया और दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। लेकिन, समय के साथ हालात कैसे बदल जाते हैं, इसकी एक भावुक झलक हाल ही में देखने को मिली। दिग्गज कॉमेडियन दिनेश हिंगू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई बयां की है।

मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू ने ‘बाजीगर’, ‘हेरा फेरी’, ‘दूल्हे राजा’ और ‘नसीब’ समेत करीब 300 फिल्मों में काम किया। हालांकि, अब वह 86 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जिंदगी की जरूरतें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। उनका कहना है कि उन्हें डॉक्टर के इलाज के लिए अभी भी पैसों की जरूरत है।

यह भी पढ़ें: 33 साल बाद लौटेगा बल्लू: संजय दत्त ने किया ‘खलनायक रिटर्न्स’ का ऐलान, फर्स्ट लुक जारी

डॉक्टर के पास जाने के लिए माल चाहिए: दिनेश हिंगू

हाल ही में एक फैन का दिग्गज अभिनेता के साथ बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। क्लिप में हिंगू ने कहा कि जब भी मौका मिलता है, वह काम कर लेते हैं और मेडिकल खर्च के लिए पैसे कमाने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, “जाता हूं कभी-कभी, बुलावा आया तो। डॉक्टर के पास जाने के लिए माल चाहिए। डॉक्टर कभी पांच हजार रुपये मांगते हैं कभी छह हजार रुपये।”

कैरेक्टर आर्टिस्ट को नहीं मिलते ज्यादा पैसे

फिर जब फैन ने उनके काम की तारीफ की, तो हिंगू ने इंडस्ट्री में कैरेक्टर आर्टिस्ट को होने वाली पैसे की दिक्कतों के बारे में बात की। अभिनेता ने कहा “कैरेक्टर आर्टिस्ट को लेकिन पैसे मिलते नहीं हैं ज्यादा। मैंने भारत भूषण के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया। मुझे ‘कुर्बानी’ के बाद काम मिलना शुरू हुआ। मैंने गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में काम किया है।”

यूजर्स ने दिया वीडियो पर रिएक्शन

अब दिनेश हिंगू की वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने लिखा, “समय कितने अजीब खेल खेलता है, है ना? कोई ऐसा इंसान जिसने कभी दुनिया को हंसाया था, उसे इस तरह बूढ़ा होते देखना दुखद है।” एक अन्य ने लिखा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास अक्सर सिर्फ कहानियां ही बचती हैं, पैसे नहीं।

300 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम

13 अप्रैल, 1940 को गुजरात के बड़ौदा में जन्मे दिनेश हिंगू का असली नाम दिनेश हिंगोरानी है। वह पारसी परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। अपने इसी जुनून के चलते वह फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए।

अभिनेता के शहर में शुरुआती साल बिल्कुल भी आसान नहीं थे। एक गुजराती थिएटर कंपनी में अपनी जगह बनाने से पहले हिंगू को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। यहीं उनकी मुलाकात मशहूर नाटककार चंद्रवदन भट्ट से हुई और दोनों ने मिलकर कई स्टेज नाटकों पर काम किया।

उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म ‘तकदीर’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक कॉमेडियन के तौर पर नहीं, बल्कि एक नेगेटिव रोल से शुरुआत की थी। कई दशकों तक हिंगू ने हिंदी, मराठी, गुजराती और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं में काम किया और 300 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए।

उनकी फिल्मों की लिस्ट में ‘नमक हलाल’, ‘करण अर्जुन’, ‘हम आपके हैं कौन..!’, ‘कूली नंबर 1’, ‘गुप्त’, ‘बाज़ीगर’, ‘हमराज’, ‘साजन’ और ‘नो एंट्री’ जैसे यादगार नाम शामिल हैं। 2000 के दशक में भी वह ‘फिर हेरा फेरी’ जैसी फ़िल्मों के साथ सक्रिय रहे। सिनेमा के अलावा, हिंगू कई टेलीविजन शो में भी नजर आए, जिनमें दूरदर्शन के शो भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: सीएम योगी ने शेर के साथ खिंचवाई तस्वीर तो डायरेक्टर बने रवि किशन, पोज देने की बताने लगे ट्रिक