किस्मत के बारे में कमाल बात ये है कि वो बदलती जरूर है, खासकर तब जब उसे बदलने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की गई हो और लगातार विफलताओं का सामना करना पड़ा हो। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के रहने वाले रीतो रीबा की कहानी कुछ ऐसी ही है। इन दिनों एक गाना सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसका नाम है- ‘दिलरुबा दिलनशीं’। इस गाने को रीतो राबा ने गाया है। कमाल बात ये है कि साल 2022 में उन्हें इंडियन आइडल से रिजेक्ट कर दिया गया था।

रीतो राबा ने अपने सिर्फ कुछ चुनिंदा गानों से वो पहचान हासिल कर ली है, जो किसी को भी एक लंबे समय तक काम करने के बाद मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रीतो राबा ने मेहनत नहीं की। सोशल मीडिया पर हर किसी की जुबान पर छाया हुआ गाना ‘दिलरुबा दिलनशीं’ इस समय काफी वायरल है। ये एक क्लासिक-विंटेज म्यूजिक की धुन पर बना एक प्यारा-सा रोमांटिक गाना है। जिसके बोल में उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो आजकल के गानों में मिसिंग होता है।

‘दिलरुबा दिलनशीं’ गाना

हिंदी गजलें और गुलजार शब्दों का इस्तेमाल इस गाने को और ज्यादा शानदार बनाता है। 16 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुए इस गाने पर 24 मिलियन व्यूज हैं। ये गाना प्ले डीएमएफ लेबल पर दिलफेक एल्बम के अंडर रिलीज हुआ था।

इस गाने को आवाज रीतो राबा ने दी है और उन्होंने इसका संगीत भी तैयार किया है। इस समय हर रील और शॉर्ट वीडियो में यही गाना सुनने मिल रहा है। पुराने अंदाज की धुन और मॉडर्न बोल इस गाने की खासियत है।

रीतो राबा का प्रेरणादायक सिंगिंग सफर

रीतो राबा का जन्म 5 नवंबर 1999 को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में हुआ था, वह गालो कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। उनकी आवाज काफी शानदार है जो उनके हर गाने के वायरल होने के पीछे की वजह भी है।

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बिना किसी संगीत ट्रेनिंग के उन्होंने 2014 में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और अपने गाने के वीडियो पोस्ट करने शुरू किए। छोटे-छोटे फंक्शन और जगहों पर रीतो राबा परफॉर्म किया करते थे लेकिन उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब वह साल 2021 में मुंबई आए और रिएलिटी शोज के लिए ऑडिशन देने लगे।

‘इंडियन आइडल 13’ से हुए थे रिजेक्ट

साल 2022 में रीतो राबा ने ‘इंडियन आइडल सीजन 13’ के ऑडिशन में हिस्सा लिया। रीतो राबा वहां अपने पारंपरिक पोशाक पहनकर वहां पहुंचे थे, इसलिए भी वह वहां सभी लोगों की नजरों में आ गए। उन्होंने जजों (नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया) के सामने अपना खुद का लिखा गाना ‘हीर रांझणा’ और गालो भाषा का गीत गाया, जिससे जज काफी प्रभावित हुए।

ऑडिशन में खूब तारीफ बटोरने के बाद भी उन्हें थिएटर राउंड से बाहर कर दिया गया और वे टॉप 15 में जगह नहीं बना सके। रीतो के शो से बाहर होने पर शो की काफी आलोचना भी हुई। रीतो राबा ने निराश होने के बजाय नेशनल टीवी पर कहा कि उनको अपने राज्य को टीवी पर दिखाने का सपना था, जो पूरा हो गया।

‘इंडियन आइडल 15’ में सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर पहुंचे

ये उनके सफर का अंत नहीं बल्कि शुरूआत थी। यहां से बटोरी वाहवाही के दम पर उन्होंने अपने खुद के लिखे शानदार गानों को रिलीज किया। बाहर आते ही उन्हें प्ले डीएमएफ की तरफ से एक गाने का मौका मिला। रीतो ने उनका गाना ‘हीर रांझणा’ गाना इस लेबल के साथ रिलीज किया। इस गाने के वीडियो में शिवांगी जोशी और रोहित खंडेलवाल नजर आए थे। ये गाना रातों रात सुपरहिट हो गया। इसके बाद वह उसी शो ‘इंडियन आइडल सीजन 15’ के स्टेज पर बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर पहुंचे जहां से कभी रिजेक्ट हुए थे।

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रीतो राबा के सुपरहिट गानें

इसके बाद रीतो ने ‘मेरी बनोगी क्या’, ‘इक तू ही’, ‘बस तेरा’ और ‘दिलरुबा दिलनशीं’ जैसे कई रोमांटिक हिट गाने दिए। उन्होंने मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल के साथ ‘प्यार आता है’ गाना भी रिकॉर्ड किया, जिसके वीडियो में ईशान खट्टर और तारा सुतारिया नजर आए थे।