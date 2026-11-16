दिलजीत दोसांझ इस वक्त अपने ऑरा टूर पर हैं, जिसमें वो देश के 7 बड़े शहरों में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच उनके कुछ गानों पर भी रोक लगाई गई है। अब रविवार, 15 नवंबर को सिंगर ने इंदौर में अपना कॉन्सर्ट किया। इस दौरान उन्होंने गानों पर लगाई गई रोक का जिक्र करते हुए मशहूर शायर राहत इंदौरी का शेर सुनाया।

राहत इंदौरी का शेर सुनाकर दिया जवाब

दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह स्टेज से दर्शकों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, “ये नहीं गा सकते, वो नहीं गा सकते। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।” इसके बाद उन्होंने राहत इंदौरी का मशहूर शेर सुनाया। उन्होंने कहा, “हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में जुबां तुम्हारी थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।”

INDORE



ROKO… TOKO… DHAMKAO..



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Na Rukey Dosanjhanwala 😈



Na Uskey Fans 😈 pic.twitter.com/R53au7vyyk — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) November 15, 2026

दिलजीत ने कुछ साल पहले भी अपने दिल-लुमिनाटी टूर के दौरान इंदौर में यही शेर सुनाया था। उस समय उनके कॉन्सर्ट को लेकर बहिष्कार की मांग उठी थी। बजरंग दल ने इंदौर पुलिस से कार्यक्रम रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, संगठन के नेता तन्नू शर्मा ने उस वक्त द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इसके बारे में कहा था कि उनका विरोध कॉन्सर्ट से नहीं, बल्कि वहां शराब और नशीले पदार्थों के सेवन से था।

कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा, “मीडिया ने अफवाहें फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद आप सभी मेरे शो में आए। जिसे इससे फायदा उठाना था, उसने उठाया, लेकिन आप लोग यहां पहुंचे। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।”

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कॉन्सर्ट में लगाए जय महाकाल के नारे

इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का भी जिक्र किया और इंदौर को महाकाल की नगरी बताया। दिलजीत ने कहा, “न पहले मैं डरा था और न आज डरा हूं। आप लोग भी मत डरना।” इसके बाद उन्होंने सभी से एक साथ ‘जय श्री महाकाल’ का जयकारा लगाने को कहा। कॉन्सर्ट के ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

इंदौर पहुंचकर दिलजीत ने खाया पोहा, चार गानों पर थी रोक

दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर पिछले हफ्ते से ही कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उन्होंने इन खबरों को खारिज करते हुए साफ कहा था कि वह 15 नवंबर को इंदौर जरूर आएंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि इंदौर पहुंचकर सबसे पहले पोहा खाएंगे और फिर पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म करेंगे।

दिलजीत दोसांझ के इन गानों पर लगी रोक

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी रजनीश सिन्हा के मुताबिक, चंडीगढ़ से नशीले पदार्थों, शराब और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर पत्र मिला था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आयोजकों को ऐसे गाने नहीं गाने देने के लिए कहा गया था, क्योंकि इनका बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कॉन्सर्ट में उन्हें चार गाने गाने की अनुमति नहीं थी। इनमें ‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा ठेके’, ‘केस (जेब विचों अफीम लभिया)’ और ‘जट्ट फायर करदा’ शामिल हैं।

अहमदाबाद कॉन्सर्ट को लेकर भी जारी हुई सलाह

दिलजीत का अगला कॉन्सर्ट 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। यहां भी जिला बाल संरक्षण अधिकारी तन्विका परमार ने पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलौत को पत्र लिखकर उन चार गानों पर रोक लगाने की मांग की है।

पहनावे को लेकर भी सलाह

इसके अलावा उन्होंने दिलजीत को बुलेट और कारतूस वाली बेल्ट (बंदोलियर) न पहनने की सलाह भी दी है। उनका कहना है कि ऐसे गाने और पहनावा बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को मंच पर बुलाने से भी मना करने की मांग की है, क्योंकि तेज आवाज और फ्लैश लाइट से उनकी आंखों और कानों पर असर पड़ सकता है।

अब कहां होंगे दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट

भारत में दिलजीत के आने वाले कॉन्सर्ट 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु, 5 दिसंबर को लखनऊ, 12 दिसंबर को चंडीगढ़ और 19 नवंबर को कोलकाता में होने वाले हैं।