सिंगर-अभिनेता दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म ‘सतलुज’ को बीते दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटा दिया गया है। सेंसर बोर्ड के करण चार साल से अटकी हुई इस मूवी को 3 जुलाई को स्ट्रीम किया गया था। हनी त्रेहान के निर्देशन में बनी इस फिल्म का नाम पहले ‘पंजाब 95’ था, लेकिन बाद में इसे बदलकर ‘सतलुज’ किया गया था। अब फिल्म भारत में अनअवेलेबल हो चुकी है। इस बात की जानकारी खुद जी5 ने दी है।

दिलजीत ने किया पोस्ट

अब मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद सिंगर-एक्टर दिलजीत ने फिल्म का ही एक क्लिप शेयर करते हुए इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “आई चैलेंज द डार्कनेस शहीद जसवंत सिंह खालड़ा ‘पंजाब 95’ सतलुज के साथ भी वही हुआ जो खालड़ा साहब के साथ हुआ था।”

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सेंट्रल बोर्ड में अटकी रही थी फिल्म

दिलजीत ने फिल्म पर लगे बैन की तुलना इसके मुख्य किरदार जसवंत सिंह खालड़ा के गायब होने और गैर-न्यायिक हत्या से की, जो 90 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के चरम पर होने के दौरान हुई थी। साल 2022 के आखिर से यह मूवी सेंसर और प्रमाणन विवाद में फंसी थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में अपनी सिफारिशों के आधार पर दो बार बदलाव किए जाने के बाद भी 127 कट लगाने की मांग की थी।

डायरेक्टर हनी त्रेहान ने कही ये बात

फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। वहीं, उन्होंने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि मुझे रविवार को रात करीब 8.15 बजे पता चला कि भारत में जी5 से ‘सतलुज’ को हटा दिया गया है। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं। मुझे नहीं पता कि इस घटना पर कैसे प्रतिक्रिया दूं।”

सरकार ने किया ‘सतलुज’ को बैन

जब ‘स्क्रीन’ ने सह-निर्माता रॉनी स्क्रूवाला की RSVP मूवीज से संपर्क किया, तो एक आधिकारिक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सरकार ने इसे हटा दिया है। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि फिल्म जल्द ही दोबारा स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध होगी। वहीं, बीते दिन जी5 ने एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए, सतलुज फिल्म भारत में अगले आदेश तक उपलब्ध नहीं रहेगी। हम कानूनी प्रक्रिया के तहत हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि फिल्म को जल्द से जल्द दर्शकों तक पहुंचाया जा सके।

कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा

फिल्म ‘सतलुज’ की कहानी जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन से प्रेरित है। खालड़ा का 6 सितंबर, 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क स्थित उनके घर से अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद वह कभी घर नहीं लौटे। अदालत में सीबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, जसवंत सिंह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के महासचिव रह चुके थे।

सीबीआई के मुताबिक, 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में चरपमंथ के साथ-साथ पुलिस अत्याचार, हिरासत में मौतों और कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की घटनाओं को लेकर लगातार चर्चा में रहा। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने जून 1984 से दिसंबर 1994 के बीच अमृतसर, मजीठा और तरनतारन के तीन श्मशान घाटों में मिले अज्ञात शवों का ब्योरा सार्वजनिक किया था।

उन्होंने दावा था कि ये लावारिस शव पुलिस की अवैध कार्रवाइयों के गवाह हैं। खालड़ा के इस दावे को इस तथ्य से बल मिला कि इनमें से ज्यादातर शव को पुलिस ही श्मशान घाटों में लाई थी। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार, जसवंत सिंह ने इन कथित घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, “खालड़ा को अवैध हिरासत में रखने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनके शव को हरिके क्षेत्र की एक नहर में फेंक दिया गया था।”

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