पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों भारत में अपने ऑरा टूर 2026 के लिए काफी चर्चा में हैं। दिल्ली में शानदार कॉन्सर्ट के बाद अब दिलजीत इंदौर में परफॉर्म करने वाले हैं। उनके कॉन्सर्ट से पहले उनके फैंस को कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। कॉन्सर्ट की टिकटों से लेकर उनके गानों पर लगी रोक तक, कई बातें हैं जो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की तरफ दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। इतना ही नहीं उनके कॉन्सर्ट के लिए इंदौर के मेयर कार्यालय को बम-धमकी वाले ईमेल तक भेजे गए हैं। चलिए बताते हैं दिलजीत दोसांझ के इस कॉन्सर्ट की सभी जरूरी डिटेल्स

समय, तारीख और वेन्यू

दिलजीत दोसांझ इंदौर में 15 नवंबर 2026 को परफॉर्म करेंगे। कॉन्सर्ट की शुरूआत शाम 4 बजे से होगी और ये करीब 6 घंटे तक चलेगा। दिलजीत का ये कॉन्सर्ट सी21 मॉल/एस्टेट ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है।

टिकटों की कीमत

दिलजीत दोसांझ के ऑरा इंडिया टूर 2026 का ये दूसरा कॉन्सर्ट होने वाला है। इस कॉन्सर्ट के टिकट ऑनलाइन बुक माय शो पर मौजूद है। टिकट की शुरूआती कीमत अलगृअलग शहरों के हिसाब से रखी गई हैं। इंदौर में इस कॉन्सर्ट के टिकट की कीमत करीब 1499 रुपये शुरू है। सिल्वर कैटेगरी में 1499 रुपये और गोल्ड कैटेगरी में 4499 रुपये हैं। जबकि फैनपिट में कॉन्सर्ट के टिकट की कीमत 9999 रुपये है और अगर आप रूपे लाउंज की टिकट बुक करते हैं तो आपको 14999 रुपये का एक टिकट मिलेगा।

इन गानों पर प्रतिबंध

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में जिला प्रशासन ने कॉन्सर्ट आयोजकों को साफ निर्देश दिए हैं कि दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट के दौरान ऐसे गाने पेश नहीं करेंगे, जिनका बच्चों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है या जिनमें हिंसा और नशे का महिमामंडन किया गया हो। प्रतिबंधित गानों में ‘पटियाला पेग’, ‘5 तारा ठेके’, ‘जेब विचों अफीम लभिया’ और ‘जट्ट उत्थे फायर करदा’ जैसे ट्रैक शामिल हैं। इन गानों पर सिंगर परफॉर्म नहीं करेंगे।

कॉन्सर्ट के लिए मिली धमकियां

दिलजीत के इस कॉन्सर्ट से पहले खालिस्तानी नेशनल आर्मी के नाम से ईमेल के जरिए कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। शहर के 3 प्राइवेट स्कूलों, महापौर कार्यालयों और ग्वालियर हाईकोर्ट के ईमेल पर धमकी भरे मैसेस देखने मिले हैं। जिनमें साफ कहा गया है कि अपने बच्चों को शो में न भेजें।

मैसेज में कॉन्सर्ट और उसके स्टेज को बम और आईईडी से उड़ाने की धमकी दी गई हैं। पुलिस और एसआईटी अब तक ईमेल भेजने वाले की पहचान नहीं कर पाई हैं। लेकिन इसी कारण शो के लिए सुरक्षा को पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया गया है।

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कैंसिल होने की अफवाहें

धमकी भरे मैसेज के बाद अफवाहें थी कि दिलजीत अपना शो कैसिंल कर सकते हैं। इन सभी खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया। सिंगर ने अपने पोस्ट में बताया कि 101 प्रतिशत वह इंदौर आ रहे हैं और सबसे पहले वह पोहा खाएंगे। इस कॉनसर्ट में करीब 22 हजार लोगों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिंगर ने सभी धमकियों और अफवाहों के बीच 15 नवंबर को शो के होने की पुष्टि कर दी है।