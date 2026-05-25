पंजाब के लुधियाना में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर निगम कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में जिले के महापौर कार्यालय और पंजाबी गायक Diljit Dosanjh के पैतृक घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। हालांकि, लंबी तलाशी और जांच के बाद दोनों जगहों से कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। दुगरी स्थित महापौर कार्यालय और दिलजीत दोसांझ के पैतृक आवास पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे नगर निगम परिसर को खाली करा लिया गया और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में सोमवार से सरकारी दफ्तरों का समय सुबह कर दिया गया है। ऐसे में धमकी मिलने तक निगम कार्यालय के कर्मचारी पहले ही काम पर पहुंच चुके थे। एहतियात के तौर पर जोन-ए के पूरे कार्यालय परिसर को खाली कराया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।

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पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह धमकी फर्जी प्रतीत हो रही है, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। हाल के हफ्तों में पंजाब और हरियाणा के कई स्कूलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जो बाद में अफवाह साबित हुए। कुछ दिन पहले लुधियाना के कई स्कूलों को भी बम धमकी मिली थी, जिससे अभिभावकों और प्रशासन में चिंता बढ़ गई थी।