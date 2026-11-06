‘रामायण’ मेकर्स ने फिल्म में ढेरों सरप्राइज को शामिल किया है। चाहे वो मेघनाद के रोल में राघव जुयाल हों या फिर हनुमान की पहली झलक, लेकिन ये सरप्राइज यहां रुके नहीं। दरअसल, हनुमान की एंट्री पर बैकग्राउंड में सुनाई देती है हनुमान चालीसा, जिसे आवाज दी है दिलजीत दोसांझ ने। जी हां, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ समेत 5 लोगों ने फिल्म रामायण के लिए हनुमान चालीसा गाई है।

सिंगर ने अपनी खुशी और रिकॉर्डिंग से पहले के डर को फैंस के साथ शेयर किया है। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता ये मौका उन तक कैसे आ गया लेकिन उन्होंने अपने पूरे दिल और सादगी से इसे गाया है।

दिलजीत दोसांझ ने शेयर की हनुमान चालीसा गाने की फीलिंग

सिंगर दिलजीत दोसांझ का फिल्म ‘रामायण’ में जु़ड़ना फैंस के लिए काफी एक्साइटमेंट भरा पल था। सिंगर की टीम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिलजीत का एक वीडियो देखने मिला, जिसमें दिलजीत ने इस बारे में बात की।

उन्होंने कहा, ‘हनुमान चालीसा मुझे गाने का मौका मिला, मैं उस काबिल नहीं था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जितना अपने पूरे मन से इसे गा सकता था, मैंने पूरी कोशिश की। मैंने अगर कोई गलत शब्द बोल दिया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। ये मेरी दिल से की गई एक कोशिश थी। मेरी तरफ से सभी को प्यार।’

यह भी पढ़ें- Ramayana Box Office Collection Day 1 Worldwide: ओपनिंग डे पर कमाए 127 करोड़, नहीं टूट पाया ‘धुरंधर 2’ का रिकॉर्ड

रामायण की हनुमान चालीसा

1 मिनट 48 सेकेंड की इस हनुमान चालीसा में बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं, म्यूजिक ए. आर रहमान और हंस जिमर ने दिया है। इस गाने को सिर्फ दिलजीत दोसांझ ने नहीं बल्कि उनके साथ सुखविंदर, मोहित चौहान, शंकर महादेवन और कैलाश खेर ने गाया है। ये गीत 5 नवंबर की शाम रिलीज किया था, जो यूट्यूब पर वर्ल्डवाइड 17वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है।

‘धुरंधर 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने में चूकी ‘रामायण’

इतना ही नहीं दिलजीत ने फिल्म ‘रामायण’ को शाउट-आउट भी दिया। फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को भी बधाई दी। फिल्म को दुनियाभर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले दिन फिल्म ने अच्छे कलेक्शन के साथ शुरूआत की है।

फिल्म ने 127 करोड़ रुपये के कलेक्शन से बॉक्स ऑफिस पर शुरूआत की है और कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि फिल्म ‘धुरंधर 2’ के रिकॉर्ड को तोड़ पाने से पीछे रह गई।

यह भी पढ़ें- Ramayana: राम-रावण के अलावा, जानिए फिल्म में किस एक्टर ने निभाया कौन-सा रोल?

इन सभी सेलेब्स ने दिया फिल्म ‘रामायण’ का रिव्यू

फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बड़े-बड़े सेलेब्स ने फिल्म का रिव्यू दिया। आलिया भट्ट, एस.एस राजामौली, करण जौहर, अनुपम खेर समेत कई बड़े सितारों ने फिल्म की तारीफ की है। रणबीर कपूर की एक्टिंग की तारीफ हो रही है लेकिन फैंस फिल्म के ग्रैंड विजुअल्स के फैन होते दिखाई दे रहे हैं।