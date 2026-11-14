पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर इन दिनों चर्चा में है। 21 नवंबर को अहमदाबाद में होने वाले इस लाइव शो को लेकर प्रशासन ने कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। कॉन्सर्ट में कई बड़ी बातों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी दिलजीत दोसांझ के इस कॉन्सर्ट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लीजिए टिकट की कीमत, वेन्यू, टाइमिंग और गानों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी।

टाइमिंग, वेन्यू, टिकटों की कीमत और डेट

दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया 2026 का गुजरात कॉन्सर्ट 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में होगा। जो दोपहर 3 बजे से शुरू होकर करीब 6 घंटे तक चलेगा। इसमें 5 साल से ज्यादा की उम्र के लोग ही जा सकते हैं।

स्टैंड सिटिंग में टिकटों की कीमत 999 रुपये से शुरू होकर 5499 रुपये तक जाती है। वहीं गोल्ड और फैनपिट स्टेंडिंग की टिकटों की कीमत 4999 रुपये और 8999 रुपये तक तय की गई है। इसकी पूरी जानकारी बुक माय शो पर मौजूद है।

इन गानों पर लगी रोक

अहमदाबाद की जिला बाल संरक्षण अधिकारी तन्विका परमार ने शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि दिलजीत दोसांझ को अहमदाबाद में होने वाले अपने शो के दौरान ‘पटियाला पेग’, ‘5 तारा ठेके’, ‘जेब विचो फीम लभि आ’ और ‘जट्ट फायर करदा’ जैसे गाने गाने की परमिशन ना दी जाए।

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उनका कहना है कि इन गानों में शराब, नशीले पदार्थों, हथियारों और हिंसा का महिमामंडन किया गया है, जिसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

पर नकली स्टेज बुलेट बेल्ट नहीं पहन सकते सिंगर

स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत कारतूस या बुलेट बेल्ट या नकली धातु के कारतूस पहनना हिंसा और गन कल्चर को बढ़ावा दे सकता है। इसी वजह से वह अपनी वो आइकॉनिक लुक वाली जैकेट नहीं पहन सकते हैं। अधिकारी का कहना है कि इसका दर्शकों और खासकर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बच्चों को स्टेज पर नहीं बुला सकते दिलजीत

लाइव शो के दौरान 120 डेसीबल से ज्यादा की आवाज और तेजी से बदलती रोशनी, फ्लैशिंग और स्पॉट लाइट्स का इस्तेमाल छोटे बच्चों के हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में बच्चों को मंच पर बुलाना सही नहीं है। यानी कि गुजरात में होने वाले कॉन्सर्ट में सिंगर स्टेज पर बच्चों को नहीं बुला सकते हैं। इन सभी बातों का खास ध्यान रखने की विनती की गई है।