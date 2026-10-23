दिलजीत दोसांझ के 30 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर मुश्किलों और रुकावटों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरों का काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही रुकावटें नए और बेहतर अवसरों का रास्ता खोल देती हैं।

अपने वीडियो में दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं, “जब भी कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, जब भी कोई आपके काम को खराब करने की कोशिश करता है, तो असल में आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वह काम आपके लिए बना ही नहीं होता। आप उससे भी बेहतर चीज के हकदार होते हैं। इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। यह पक्की बात है और यही एक नियम भी है। इसके अलावा कोई दूसरा नियम नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, उसी के आदेश से हो रहा है। अगर आज आप किसी वजह से परेशान हैं या आपके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, तो हो सकता है कि यह सब भविष्य में आपकी भलाई और बेहतरी के लिए हो रहा हो।”

दिलजीत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “हर कोई उस परमात्मा के हुक्म के अधीन है।” इसके साथ ही उन्होंने 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम का जिक्र करते हुए हैशटैग #diljitdosanjh का इस्तेमाल किया।

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दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट पर संकट

बता दें कि दिलजीत दोसांझ 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले थे। यह उनके ‘ऑरा इंडिया टूर’ के भारत चरण का पहला कार्यक्रम होना था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं और त्योहारों के मौसम में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जरूरतों का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में सुसाइट अटैक की धमकी

अभिनेता अमिताभ बच्चन और गायक दिलजीत दोसांझ को शुक्रवार, 23 अक्टूबर को धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ईमेल में 31 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के घर पर ग्रेनेड से हमला करने और 27 नवंबर को मुंबई में दिलजीत के कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक करने की धमकी दी गई है। इसके अलावा, मुंबई के स्कूलों और मेयर ऋतु तावड़े के कार्यालय को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। ईमेल भेजने वाले ने अपनी पहचान स्मिथ जॉनसन बताई है और ‘खून का बदला’ लेने की धमकी दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…