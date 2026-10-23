दिलजीत दोसांझ के दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट को आखिरकार दिल्ली पुलिस से मंजूरी मिल गई है। यह कॉन्सर्ट 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाना है।

शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और आयोजकों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद कार्यक्रम को अनुमति दी गई। इससे एक दिन पहले ही सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

गुरुवार को दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि उन्होंने कॉन्सर्ट में संभावित खतरे को लेकर बुकमायशो को जानकारी दी थी। अधिकारी ने यह भी कहा था कि त्योहारों के इस सीजन में दिल्ली के दक्षिणी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसके कारण पुलिस बल पर काम का दबाव बढ़ गया है।

बता दें कि दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कॉन्सर्ट को लेकर इशारों-इशारों में अपनी बात कही। वीडियो में उन्होंने कहा, “जब भी कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है या आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो आपके अंदर और ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई काम आपके लिए बना ही नहीं होता, क्योंकि आप उससे भी बेहतर चीज के हकदार होते हैं। इसलिए उस पर ध्यान दीजिए।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में सुसाइट अटैक की धमकी

बता दें कि दिलजीत दोसाझ के इस कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक की धमकी मिली है। अमिताभ बच्चन और दिलजीत दोसांझ के नाम पर शुक्रवार, 23 अक्टूबर को धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ईमेल में 31 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के घर पर ग्रेनेड से हमला करने और 27 नवंबर को मुंबई में दिलजीत के कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक करने की धमकी दी गई है। इसके अलावा, मुंबई के स्कूलों और मेयर ऋतु तावड़े के कार्यालय को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। ईमेल भेजने वाले ने अपनी पहचान स्मिथ जॉनसन बताई है और ‘खून का बदला’ लेने की धमकी दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…