30 अप्रैल को दिलजीत दोसांझ का ऑरा वर्ल्ड टूर के दौरान कनाडा के कैलगरी से एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो को देखकर सिंगर-अभिनेता के फैंस चिंतित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस के बीच में ही रुककर जिंदगी, मौत और वैराग्य पर अपने निजी विचार शेयर किए। स्कोटियाबैंक सैडलडोम में अपने टूर के दौरान परफॉर्म करते हुए, दिलजीत ने पंजाबी में दर्शकों से बात की। उन्होंने अपने जीवन के एक ऐसे दौर का जिक्र किया, जो भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा था।

कॉन्सर्ट में क्या बोले दिलजीत दोसांझ

दिलजीत ने पंजाबी में कहा, “मैं इस दुनिया को पहले ही छोड़ चुका हूं। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। पिछले दिसंबर में मैं इस शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब इस शरीर को छोड़ने से पहले मुझे कुछ और काम करने हैं। डरने की कोई बात नहीं है। पंजाब के बारे में हमेशा बात होती रही है और मेरे बिना भी इसके बारे में बात होती रहेगी। मैं पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका हूं, यही सच है। मैं इस मंच पर खड़ा हूं और यही मेरा भगवान है।”

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इसके आगे सिंगर ने प्यार, माफी और पंजाब से अपने जुड़ाव पर जोर देते हुए कहा, “मुझे मौत का कोई डर नहीं है और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सबसे प्यार करता हूं। प्यार, सम्मान और माफ़ी—मैं इसे अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके उतना अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग अभी भी मेरे साथ हैं, यही तो पंजाब का नाम है। मैं ही पंजाब हूं। आप क्या कहते हैं।”

दिलजीत के वीडियो पर यूजर्स ने दिया रिएक्शन

यह वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था और बाद में रेडिट पर भी फैल गया। इसके बाद इस पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ फैंस ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें ट्रोलिंग या किसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ रहा था, जबकि अन्य लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने पर जोर दिया।

एक यूजर ने लिखा, “मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उन्हें लगातार इतनी नफरत मिल रही है? मुझे तो लगता था कि वह बहुत पसंद किए जाते हैं। ऐसा क्यों?” एक अन्य ने कहा, “यह कितना दुखद है कि लोग इसका मजाक बनाते हैं। मुझे सच में उम्मीद है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे, न कि ट्रोल करके स्थिति को और खराब करेंगे।”

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