दिलीप कुमार ने 1959 में रिलीज हुई अपनी फिल्म ‘पैगाम’ का एक आइकॉनिक सीन ट्विटर पर शेयर किया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। उनके एक्टिंग की तारीफ में यूजर्स खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं साथ ही आज के समय से भी तुलना कर रहे हैं। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी दिलीप कुमार के ट्वीट को रीट्वीट किया है और उनकी तारीफ की है। सीन में दिलीप कुमार मील मजदूरों के हक के लिए मील मालिक के सामने अपनी आवाज बुलंद करते दिखे हैं।

दिलीप कुमार ने अपनी फिल्म का सीन शेयर करते हुए लिखा, ‘सहमत हैं तो रीट्वीट करें।’ दिलीप कुमार जो कि फिल्म में रतन लाल का किरदार निभा रहे थे और अभिनेता मोतीलाल जो कि सेठ सेवकराम के किरदार में थे, के बीच का यह आइकॉनिक सीन है जिसकी शुरुआत में सेवकराम दिलीप कुमार के किरदार से पूछते हैं कि क्या तुम कोई महात्मा गांधी हो?

जवाब में दिलीप कुमार कहते हैं, ‘नहीं सेठजी, ये पवित्र नाम इस तरह मत लीजिए, मेरे लिए ये सौभाग्य क्या कम है कि जिस धरती पर उनके चरण पड़े उसी धरती पर मैं भी रहता हूं। मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ इतना है सेठ जी कि उनके बताए हुए सच्चाई के रास्ते पर चलने की मैं एक कमज़ोर सी कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके पांव पड़ता हूं, इन मजदूरों की आवाज सुनिए ताकि इनके अंधेरे जीवन में रोशनी आ सके।’

Paigham 1959. Retweet if you like the scene. pic.twitter.com/w79gxzLish

