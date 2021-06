बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसे लेकर उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलीप कुमार से जुड़ी ये खबर यूं तो पहले ही सार्वजनिक हो गई थी। लेकिन कुछ ही घंटों पहले उनके अधिकारिक ट्विटर एकाउंट से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उनकी तबीयत से जुड़ी जानकारी दी गई। ट्वीट में बताया गया कि दिलीप कुमार मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके साथ ही ट्वीट में फैंस से दिलीप कुमार की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया गया।

दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से साझा किये गए पोस्ट में बताया गया, “दिलीप साहब अपने रुटीन चेकअप और जांच के लिए मुंबई के नॉन कोविड अस्पताल यानी हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर नितिन गोखले के नेतृत्व में स्वास्थ्यकर्मियों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है।”

दिलीप कुमार की तबीयत की जानकारी देते हुए ट्वीट में आगे लिखा गया, “कृप्या अपनी दुआओं में दिलीप साहब को याद रखिएगा और आप लोग भी शुरक्षित रहिएगा।” दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से साझा हुए इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर ने भी खूब रिप्लाई किये और एक्टर को स्वस्थ रहने की दुआएं दीं।



सोशल मीडिया यूजर के अलावा बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी दिलीप कुमार के ट्वीट का जवाब दिया और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। मनोज बाजपेयी ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं दिलीप साहब के जल्द से जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।”

Visited legendary actor Shri Dilip Kumarji at Khar Hinduja Hospital today to check on his health and treatment, with the veteren actress Smt Saira Banu.

I wish Shri Dilip Kumarji a speedy recovery and good health!

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) June 6, 2021