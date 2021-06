बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार को मंगलवार की सुबह एक बार फिर मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक्टर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह अभी आईसीयू में हैं और उनकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। इस महीने में यह दूसरी बार है जब दिलीप कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलीप कुमार के एडमिट होने की जानकारी उनसे जुड़े एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को दी थी। सूत्र ने बुधवार को बताया कि दिलीप कुमार को बीते दिन ही अस्पताल लाया गया था।

दिलीप कुमार के बारे में बात करते हुए सूत्र ने कहा, “उन्हें वही परेशानियां हुईं, जो उन्हें आखिरी बार हुई थीं। ऐसे में उनके परिवार ने सोचा कि उन्हें अस्पताल लाना ही सही रहेगा। डॉक्टर आज दोबारा उनकी जांच करेंगे। वह इस वक्त आईसीयू में हैं, जिससे लगातार डॉक्टर उनकी देखभाल कर सकें। फिल्हाल उनकी हालत स्थिर है और कोई चिंता की बात नहीं है।”

बता दें कि इससे पहले दिलीप कुमार को बीते 6 जून को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त भी उन्हें सांस लेने में पेरशानी हो रही थी। उसके बाद एक्टर को 11 जून को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। दिलीप कुमार की तबीयत के बारे में जानकारी देते हुए उनके ट्विटर एकाउंट से ट्वीट भी किया गया था।

दिलीप कुमार के अलावा एक्टर नसीरुद्दीन शाह को भी दो दिन पहले ही में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनसे जुड़ी यह जानकारी एक्टर के मैनेजर ने एक लीडिंग न्यूजपेपर को दी है। मैनेजर के मुताबिक एक्टर नसीरुद्दीन शाह को न्यूमोनिया की जांच के लिए अस्पताल लाया गया था।

नसीरुद्दीन शाह के बारे में बात करते हुए उनके मैनेजर ने बताया, “एक्टर नसीरुद्दीन शाह को न्यूमोनिया के कारण अस्पताल लाया गया था। उनके फेफड़ों में पैच देखने को मिला है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना काफी जरूरी था।”

Ace actor #NaseeruddinShah has been hospitalised. “He was brought in for pneumonia. There was a patch found in his lungs and it became necessary for him to be hospitalised immediately,” his manager has said. pic.twitter.com/OaIs1Jf4dX

— Filmfare (@filmfare) June 30, 2021