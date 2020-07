Dil Bechara: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म ‘दिल बेचारा’ 24 जुलाई को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। सुशांत की आखिरी फ़िल्म रिलीज होते ही छा गई है। सोशल मीडिया पर जहां दिल बेचारा ट्रेंड कर रही है। वहीं, फिल्म रिव्यू वेबसाइट IMDB में फिल्म की रेटिंग 10 हो गई थी।

फिलहाल दिल बेचारा’ की IMDB रेटिंग 9.8 है। हालांकि, 11.25 मिनट तक IMDB पर इस फिल्म की रेटिंग 10 थी जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्म क्रिटिक्स भी सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छी रेटिंग दे रहे हैं। यह फिल्म मौत और प्यार के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आती है। इस फिल्म में मौत से लड़ने के कई फलसफे बताए गए हैं वहीं इस फिल्म की दर्द भरी थीम लोगों को जोड़ते हुए नजर आ रही है।

हॉटस्टार हुआ क्रैश: फिल्‍म की रिलीज के करीब दो घंटों के बाद हॉटस्टार क्रैश हो गया था। फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी। हंसल ने बताया कि उन्होंने हॉटस्टार पर सुशांत की फिल्म देखनी चाही तो उन्होंने पाया हॉटस्टार क्रैश हो गया है।

Yes nearly mid-way through #DilBechara https://t.co/Lbsn243BGR

— Hansal Mehta (@mehtahansal) July 24, 2020