Sapna Choudhary and Digvijay Chautala: हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को लेकर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (इनसो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने अंबाला में कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में कहा कि सपना चौधरी की कला अश्लीलता से भरपूर है।

सपना चौधरी के बारे में दिग्विजय चौटाला ने कहा, ”मुझे सपना जी या किसी भी महिला से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सपना चौधरी जी का सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे उनकी कला से दिक्कत है। मेरी नजर में सपना की कला अश्लील है। अब मुझे बीजेपी वालों से पूछकर सांस लेने की जरूरत नहीं है। राजनीति में यदि वह प्रेरणा बनती हैं तो राजनीति का बेड़ागर्क होगी। यही बात महिला आयोग को भी बताई जाएगी। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। मुझे अपना बात कहने का अधिकार तो है।”

