रूमानी-हास्य फिल्में बनाना कठिन

अभिनेता रणबीर कपूर जल्द ही रुमानी- हास्य फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में नजर आएंगे।

रणबीर कपूर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram