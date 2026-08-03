एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार किसी ना किसी मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं। सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक और वैचारिक सफर के बारे में बात की। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस पर तंज कसा है। कहा जा रहा है कि ये सब कंगना ने सोनाक्षी सिन्हा के लिए कहा है।

कंगना ने कहा कि वह पहले मॉडरेट हिंदू थीं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा से जुड़कर खुद को एक प्राउड संघीग मानती हैं। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अभिनेत्री पर भी निशाना साधा, जिसने कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी के बाद अपने विचार बदल लिए।

क्या सोनाक्षी सिन्हा पर था इशारा?

कंगना ने वीडियो में कहा, “मैं फिल्म इंडस्ट्री की कई हिंदू बेटियों को करीब से जानती हूं। वे हिंदू हैं, लेकिन राजनीति को लेकर उनकी कोई खास सोच नहीं होती। वे आमतौर पर न्यूट्रल रहती हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन जैसे ही उनका संपर्क मुस्लिम लोगों से होता है, चाहे शादी के जरिए या दोस्ती के जरिए, उनकी सोच अचानक बहुत बदल जाती है। वे लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बन जाती हैं।”

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हालांकि कंगना ने यह भी कहा कि उन्हें किसी के धर्म या विचारधारा बदलने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान सभी को अपनी पसंद का धर्म और विचार अपनाने की आजादी देता है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जब वह खुद अपनी विचारधारा बदलती हैं तो लोग उन्हें क्यों निशाना बनाते हैं।

उन्होंने कहा, “हां, मैं पहले मॉडरेट हिंदू थी। लेकिन मुझसे पूछा जाता है कि ‘तुम कब से संघी बन गई?’ मैं संघी बनना चाहती हूं। मैं बीजेपी और आरएसएस की जागरूक हिंदू विचारधारा अपनाना चाहती हूं।”

कंगना ने आगे कहा, “मैं क्यों नहीं बदल सकती? यही हमारे समाज का दोहरा मापदंड है। लोग 10 साल पुराने वीडियो निकालकर कहते हैं कि ‘तुम तो पहले पार्टी करती थीं।’ हां, करती थी, लेकिन आज मैं जागरूक हिंदू बनना चाहती हूं। अगर हमारी हिंदू बेटियां जागरूक हिंदू बनना चाहें तो इसमें क्या गलत है?”

सोशल मीडिया पर शुरू हुई अटकलें

कंगना 2024 में बीजेपी में शामिल हुई थीं और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनीं। वह लगातार अपनी पार्टी और उसकी विचारधारा का समर्थन करती रही हैं।

उनके इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि वह किस अभिनेत्री की ओर इशारा कर रही थीं। कुछ लोगों ने इसे स्वरा भास्कर से जोड़ा, जिन्होंने 2023 में राजनीतिक कार्यकर्ता फहाद अहमद से शादी की थी। वहीं कई यूजर्स का मानना है कि कंगना का इशारा सोनाक्षी सिन्हा की ओर था, जिन्होंने 2024 में अभिनेता जहीर इकबाल से शादी की थी।

ड्रेसिंग सेंस पर भी किया कटाक्ष

सोमवार को ही कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक अभिनेत्री के पहनावे और बोलने के अंदाज पर टिप्पणी की।

उन्होंने लिखा था, “मैंने देखा है कि एक अभिनेत्री आजकल पॉकेटमार जैसी ड्रेस पहनती और उसी तरह बात करती है। हाफ पैंट और उल्टी कैप पहनकर प्रदर्शनकारियों के ‘गटरछाप’ व्यवहार का समर्थन करती है।”

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कंगना ने आगे लिखा, “मुझे हमेशा लगता है कि किसी रिश्ते में आपका पहनावा इस बात को दर्शाता है कि आप खुद को कैसा महसूस करते हैं। प्रिय सह-अभिनेत्री, अगर आपको खुद पॉकेटमार जैसा महसूस होता है तो मुझे अफसोस है। पहले आप बहुत शालीन कपड़े पहनती थीं और बेहद सलीके से बात करती थीं। आपको क्या हो गया? राय आपकी अपनी है, लेकिन आपका स्टाइल इससे बेहतर हो सकता है। जरूरत हो तो मैं मदद के लिए हमेशा तैयार हूं।”

क्यों जुड़ा सोनाक्षी का नाम?

हाल के दिनों में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर छात्र प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कई वीडियो शेयर किए थे। ये प्रदर्शन जुलाई में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन से जुड़े थे, जिसमें नीट पेपर लीक मामले को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। उन वीडियो में सोनाक्षी अक्सर कैप और शॉर्ट्स जैसे कैजुअल आउटफिट में नजर आई थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कयास लगाए कि कंगना का इशारा उन्हीं की तरफ था।