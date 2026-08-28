बॉलीवुड में अमरीश पुरी से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर रहा है। बताया जाता है कि 1989 की फिल्म ‘दो कैदी’ के सेट पर अभिनेता गोविंदा के शूटिंग पर करीब 9 घंटे देर से पहुंचने पर अमरीश पुरी ने उन्हें कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया था। यह कहानी लंबे समय से बॉलीवुड के चर्चित किस्सों में शामिल रही है।

अब अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने इस लोकप्रिय कहानी पर सवाल उठाए हैं और सालों बाद इस बारे में बात करते हुए पूरी सच्चाई भी सामने रखी।

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राजीव पुरी का कहना है कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उनके पिता ने कभी किसी को थप्पड़ मारा होगा। अमरीश पुरी के बेटे ने इस किस्से को पूरी तरह से नकार दिया। राजीव पुरी के इस बयान ने सालों से चली आ रही इस चर्चित घटना को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

गोविंदा को थप्पड़ मारने वाले किस्से की सच्चाई

विक्की ललवानी के साथ बातचीत में राजीव पुरी बताते हैं, “मुझे नहीं लगता कि यह बात सच है। वह कभी भी अपना आपा खोने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने इस तरह कभी गुस्सा नहीं किया। अगर कोई उन्हें दो-तीन बार परेशान करता था, तभी वह अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते थे। लेकिन इसके अलावा, मुझे नहीं लगता कि वह कभी किसी को थप्पड़ मार सकते थे।

अमरीश पुरी को नहीं पसंद थी गोविंदा की ये बात

राजीव ने कहा- यह बात सही नहीं है। मैंने भी इस किस्से के बारे में सुना और पढ़ा है, लेकिन मेरे लिए यह इतनी जरूरी नहीं है कि मैं इस पर ज्यादा सोचूं। मैं अपने पिता को अच्छी तरह जानता हूं और मुझे यकीन है कि डैडी कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे।”

इस बारे में बात करते हुए राजीव ने इस बात को माना कि गोविंदा फिल्मों के शूट के दौरान अक्सर लेट आया करते थे और ये बात उनके पिता अमरीश पुरी को पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि गोविंदा को समझना चाहिए था कि इतनी देरी अमरीश पुरी को अच्छी नहीं लगती थी।

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‘दो कैदी’ के बाद गोविंदा-अमरीश पुरी ने कभी नहीं साथ काम

राजीव ने कहा- “शायद इसी वजह से गोविंदा ने आगे चलकर डैडी के साथ काम नहीं किया। हो सकता है कि उन्हें यह समझ आ गया हो कि उनके साथ शूटिंग पर देर से पहुंचना ठीक नहीं रहेगा और शायद इसी कारण उन्होंने दोबारा उनके साथ काम नहीं किया। हालांकि, मुझे नहीं लगता कि डैडी ने इस तरह की किसी बात को लेकर कभी मन में कोई नाराजगी या दुश्मनी रखी होगी।”

जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म दो कैदी के सेट से जुड़ा ये किस्सा सिनेमा जगत में काफी मशहूर है और भले ही इस कथित थप्पड़ की बात सच नहीं है लेकिन इस फिल्म के बाद अमरीश पुरी और गोविंदा ने कभी साथ में काम नहीं किया।

फिल्मों के सेट पर गोविंदा क्यों होते थे लेट

गोविंदा के सेट पर लेट आने के बयान कई फिल्म एक्टर्स की तरफ से सामने आए हैं। हालांकि लेट आने की वजह के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने एएनआई से बातचीत की थी जहां उनका कहना था कि वह अपने करियर के शिखर दौर में एक दिन में अक्सर चार से पांच शिफ्टों में काम करते थे।

ऐसे में उनके लिए हर फिल्म के सेट पर समय से पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाता था और कई बार उन्हें एक सेट से दूसरे सेट तक पहुंचने में देरी हो जाती थी।