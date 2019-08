Dia Mirza: हाल में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के पति साहिल से अलग होने के बाद से ही कई तरह की खबरें चल रही हैं। जिस दिन दीया ने पति से अलग होने का ऐलान किया था उसी दिन कुछ ही घंटों की देरी में राइटर कनिका ढिल्लन की भी पति प्रकाश कोवेलामुडी से अलग होने की खबरें आने लगीं। दोनों की घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखे जाने और पति साहिल की कनिका के साथ अफेयर की अफवाहों पर दीया ने करारा जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने इसको लेकर कई ट्वीट किए। वहीं कनिका ने भी ऐसी अफवाह पर अपनी भड़ास निकाली है।

दीया ने अपने ट्वीट में लिखा, ये उन खबरों को खारिज करने के लिए है जो मीडिया में मेरे और साहिल के अलगाव को लेकर चल रही हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखकर मुझे दुख हो रहा है।

1) This is to clarify and put to rest all kind of speculation that is being bandied about by a certain section of the media regarding my separation with Sahil. It is most unfortunate to see the level of irresponsibility exercised. — Dia Mirza (@deespeak) August 2, 2019

वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा-, इससे भी ज्यादा दुख की बात ये है कि इस सब में हमारी साथी कलाकार के नाम को खराब किया जा रहा है। एक औरत होने के नाते मैं किसी और महिला का नाम झूठे आरोपों के साथ खराब होते नहीं देखूंगी। इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। मेरे और साहिल के अलग होने में किसी तीसरे इंसान का हाथ नहीं है। हमने मीडिया को दया दिखाने और इस मुश्किल घड़ी में हमें समय देने को कहा था। मैं उम्मीद करती हूं कि वो इस बात की इज्जत करेंगे।

2) What is even more unfortunate is that our colleagues names are being tarnished and maligned by this media. As a woman I will not stand for another woman’s name being used so irresponsibly to perpetuate a lie. — Dia Mirza (@deespeak) August 2, 2019

वहीं कनिका ने ट्वीट में लिखा, हास्यास्पद, नीच और गैर जिम्मेदाराना! काल्पनिक कहानियां लिखना मेरा काम है! क्या मीडिया थोड़ा जिम्मेदार नहीं हो सकता? अगर दो खबरें साथ में आई हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों जुड़ी हुई हों। मैं दिय-साहिल से अपनी जिंदगी में कभी मिली भी नहीं हूं। कृपया ये बातें छोड़िए और हमें हमारा काम करने दीजिए।

Laughable-Despicable-Irresponsible! Fiction writing is my job!Can tabloids b a lill more responsible pls? Jst bcos 2news items come at d same time-They can’t b interlinked! It’s not a potpourri! Hav NEVER met Diya/ Sahil in my ENTIRE life! Pls get over it n let us get back 2work! — Kanika Dhillon (@KanikaDhillon) August 2, 2019

बता दें कि दीया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर अपनी पति साहिल से अलग होने की खबर दी थी। उन्होंने लिखा था, 11 साल साथ जिंदगी बिताने के बाद, हम दोनों ने मिलकर अलग होने का फैसला लिया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App