एक्ट्रेस दीया मिर्जा सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। अब उन्होंने एक नया पोस्ट किया है जिसमें एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सेट पर बर्ताव को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नवाजुद्दीन के साथ काम करना उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा है। इंस्टाग्राम पर उनका ये पोस्ट वायरल हो रहा है।

दीया मिर्जा ने नवाजुद्दी सिद्दीकी को टैग करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, ‘साथ काम करना किसी बुरे सपने से कम नहीं, न बात करने की तमीज है और ऊपर से एटीट्यूड भी अलग ही लेवल का, बेहद आपत्तिजनक व्यवहार।’

यह भी पढ़ें- ‘रामायण’ के बाद OTT पर लें भक्ति का आनंद, जरूर देखें हनुमान, श्रीकृष्ण और भगवान शिव पर बने ये सीरियल

सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट पर कई लोग इसे प्रोमोशन बता रहे हैं तो कई लोग अपनी हैरानी भी शेयर कर रहे हैं। दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साथ में एक हिंदी वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं। सीरीज का टाइटल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब दोनों को किसी प्रोजेक्ट में साथ देखा जाएगा।

दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग सीरीज

दीया मिर्जा ने जनवरी 2026 में अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में इस वेब सीरीज की पुष्टि की थी। नवंबर 2026 में भी ये प्रोजेक्ट अपकमिंग कंटेंट की लिस्ट में ही है। मेकर्स ने अभी तक इस शो के नाम, कहानी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखा है। इसी बीच एक्ट्रेस का इस तरह का पोस्ट काफी हैरान कर देने वाला है। हालांकि अब तक इस पर नवाजुद्दीन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है।

यह भी पढ़ें- Pyre: पहाड़ों के बीच प्यार और अकेलेपन से जूझते बुजुर्ग कपल की कहानी, आपकी आंखों में भर देगी आंसू

अपने बयानों के लेकर चर्चा में रहती हैं दीया

उन्होंने साफ तौर से एक्टर पर उनके खराब बर्ताव को लेकर सवाल किए हैं। दीया मिर्जा हाल ही में अपने दिवाली प्रदूषण मुक्त वीडियो के लिए चर्चा में रही थीं। उन्होंने वीएमसी के प्रदूषण से निपटने के लिए दिवाली पर पटाखे न जलाने को लेकर एक जागरुकता अभियान चलाया था। इस वीडियो को एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने शेयर किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी थी।