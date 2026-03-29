Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 10: रणवीर कपूर और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। पहले वीकेंड पर इस मूवी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर नॉन वीकेंड पर इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं, अब दूसरे वीकेंड पर आदित्य धर की मूवी के कलेक्शन में फिर से तेजी आई है। भारत में दूसरे शनिवार को ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने 62.85 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

भारत में ‘धुरंधर 2’ की कमाई

फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने अपने दूसरे शनिवार को 18,820 शो में 62.85 करोड़ रुपये कमाए और कुल ऑक्यूपेंसी 44.8% रही। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 778.77 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा ग्रॉस कलेक्शन 930.44 करोड़ रुपये रहा है।

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शनिवार को रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने हिंदी दर्शकों के बीच कुल 53.87% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिसमें सुबह के समय 35.23%, दोपहर में बढ़कर 58.00%, शाम में और बढ़कर 60.15% और रात के शो के दौरान 62.08% की उच्चतम ऑक्यूपेंसी शामिल है। फिल्म की कमाई में हिंदी वर्जन का अहम योगदान रहा, जिसने भारत में लगभग 58 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तेलुगु वर्जन ने 3 करोड़ रुपये कमाए, जबकि कन्नड़ में 30 लाख, मलयालम में 15 लाख और तमिल में 1.40 करोड़ कमाए।

वर्ल्डवाइड ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की कमाई 1200 करोड़ के पार

भारत में ही नहीं, बल्कि संजय दत्त, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ दुनियाभर में छाई हुई है। इस मूवी ने वर्ल्डवाइड कुल 1,226.44 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब यह फिल्म रविवार को अपने ही पहले पर ‘धुरंधर’ का कलेक्शन तोड़ आगे बढ़ सकती है, जिसने लगभग 1300 करोड़ कमाए थे।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने 19.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ अमेरिका में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया है। रविवार को ‘धुरंधर 2’ के ‘बाहुबली 2’ के 20.2 मिलियन डॉलर के कलेक्शन को पार करने और अमेरिका में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने की उम्मीद है।

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