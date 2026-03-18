Dhurandhar: The Revenge वैसे तो 19 मार्च को रिलीज हो रही है, लेकिन 18 मार्च को इसका पेड प्रीव्यू रिलीज हो रहा है। फिल्म ने प्रीमियर से ठीक एक दिन पहले Central Board of Film Certification (CBFC) की प्रक्रिया पूरी की और फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया। इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

CBFC ने दिए 21 सुझाव

सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुल 21 बदलाव सुझाए, जिन्हें मेकर्स ने पूरी तरह लागू कर दिया। इसमें डिस्टर्बिंग कंटेंट के लिए डिस्क्लेमर जोड़ना और दर्शकों को पहले से सावधान करना शामिल है, जिससे फिल्म का इंटेंस टोन शुरुआत से ही साफ हो जाता है।

किन सीन पर चली कैंची?

1- CBFC की डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 मिनट 34 सेकंड के विजुअल्स हटाए गए हैं।

2- गाली-गलौज वाले डायलॉग्स म्यूट किए गए

3- हिंसक दृश्यों को टोन डाउन किया गया, जैसे

4- हथौड़े से सिर पर वार

5- सिर काटना और लात मारना

6- सीमेंट ब्लॉक से हमला

7- आंख पर हमला

8- कुछ शब्दों को बदलने के निर्देश भी दिए गए (हालांकि कौन से शब्द, यह स्पष्ट नहीं किया गया), इनके अलावा भी कुछ बदलाव किए गए।

यह भी पढ़ें: आदित्य धर के पास है Dhurandhar 3 का आइडिया, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में मिल सकता है हिंट

टेक्निकल बदलाव भी जरूरी

फिल्म में डिमोनेटाइजेशन की तारीखों को सबटाइटल्स में सुधारने के लिए कहा गया। साथ ही, प्रधानमंत्री के संदर्भ और कुछ न्यूज फुटेज के इस्तेमाल के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने आधिकारिक अनुमति पत्र भी जमा किया।

यह भी पढ़ें: ‘धुरंधर’ के फैन हुए कनाडा के प्रधानमंत्री, फिनलैंड के राष्ट्रपति संग चर्चा करते हुए वायरल हुआ वीडियो

अब कितनी लंबी है फिल्म?

बदलावों के बाद फिल्म की कुल अवधि 3 घंटे 49 मिनट हो गई है, जो पहले पार्ट से करीब 14 मिनट ज्यादा है। एंड क्रेडिट्स को भी करीब एक मिनट छोटा किया गया है।

पहली फिल्म Dhurandhar ने दुनियाभर में लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी और फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वहीं, Dhurandhar: The Revenge ने रिलीज से पहले ही शानदार ट्रेंड दिखाया है। प्री-सेल्स में फिल्म 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही है और वीकेंड पर इसमें और उछाल की उम्मीद है।