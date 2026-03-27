इस वक्त आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसका क्रेज अब स्कूल की परीक्षा में भी देखने को मिला, जब अकाउंट्स के पेपर में रहमान डकैट, हमजा, जमील और उजैर का नाम आया। इस प्रश्नपत्र की तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इसे लेकर लोग फिल्म की दीवानगी को लेकर बात कर रहे हैं और एक ने तो पेपर बनाने वाले टीचर को ‘धुरंधर पगलू’ तक कह दिया।

रणवीर सिंह, आर. माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, दानिश पंडोर और अक्षय खन्ना जैसे दमदार कलाकारों की ये फिल्म एक्शन से भरपूर है। इसकी कहानी से लेकर इसके किरदारों की खूब सराहना हो रही है। मगर हद तो तब हुई जब इस फिल्म का प्रभाव सिनेमाघरों से आगे पहुंचकर परीक्षा पेपर तक पहुंच गया।

सोशल मीडिया यूजर @vidhzverse ने इस पश्नपत्र की फोटो पोस्ट की है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “धुरंधर इतनी वायरल है, अकाउंट्स वाले सर भी फैन निकले।”

पश्नपत्र में दिया है ऐसा सवाल

परीक्षा के प्रश्नपत्र में फिल्म के किरदारों और घटनाओं पर आधारित कई प्रश्न शामिल हैं। एक सवाल था, ‘जमील जमाली, एसपी चौधरी असलम और यालीना जमाली कंपनी के लाभ और हानि को बराबर-बराबर बांटते हैं। एसपी चौधरी रिटायर हो जाता हैं। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेश्यो क्या है?’

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एक दूसरे पार्ट में किरदार की मौत का जिक्र था। प्रश्न इस तरह था, ‘रहमान की मृत्यु 5 दिसंबर 2025 को हुई।’परीक्षा के बैलेंस शीट वाले भाग में भी फिल्म के पात्रों के नाम देख लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं।

यूजर्स के कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा, “अगर मैं साइंस की जगह कॉमर्स का स्टूडेंट होता, तो ये पेपर मुझे बहुत मजेदार लगता… वैसे फिल्म भी शानदार है।” एक यूजर ने लिखा, “एग्जामिनर तो धुरंधर पगलू हैं।” अन्य यूजर ने लिखा, “सर ने तो रहमान डकैत की मौत की तारीख तक डाल दी, क्या डिटेलिंग है!”

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‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 1088 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। खास बात यह है कि महज 7 दिनों में यह आंकड़ा छूकर इसने भारतीय फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें…