इस वक्त Dhurandhar 2: The Revenge बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। फिल्म को कई वजहों से सराहा जा रहा है, लेकिन इसकी कास्टिंग को सबसे ज्यादा तारीफ मिल रही है। खास बात ये है कि कई किरदार असल जिंदगी से प्रेरित हैं और अपने-अपने किरदार में फिट बैठ रहे हैं। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी सटीक कास्टिंग कैसे संभव हुई। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा इस बात का खुलासा किया है।

मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में बताया कि इसके पीछे काफी लंबी मेहनत लगी है। उन्होंने करीब 2 साल तक काम किया और 300 से ज्यादा एक्टर्स का ऑडिशन लिया, तब जाकर फिल्म की पूरी टीम तैयार हो पाई।

उन्होंने कहा, “मेरी कोशिश थी कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर छोटा-बड़ा रोल सही इंसान को मिले, चाहे वो छोटा सीन हो या एक लाइन का डायलॉग। मैंने आदित्य धर से यही कहा था। मैं और मेरी टीम ने करीब 2 साल तक लगातार मेहनत की और 300 से ज्यादा लोगों को ऑडिशन लिया।”

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रहमान डकैत के किरदार के लिए ऐसे हुई कास्टिंग

रहमान डकैत का किरदार चुनना सबसे मुश्किल काम था। मुकेश ने इस किरदार की कास्टिंग के बारे में बात करते हुए कहा, “हमने कई एक्टर्स से बात की, लेकिन ज्यादातर ने मना कर दिया क्योंकि वो मल्टीस्टारर फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आखिर में अक्षय खन्ना का नाम सामने आया। जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने मजाक में कहा, ‘तुम पागल हो क्या?’ लेकिन मैंने उन्हें कहानी सुनने के लिए मना लिया। कहानी सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा फैंटास्टिक और उसी दिन फिल्म के लिए हां कर दी।”

बाद में एक्टर्स को हो रहा पछतावा

मुकेश की मानें तो फिल्म रिलीज होने के बाद कई ऐसे एक्टर्स ने उन्हें फोन किया, जिन्होंने पहले इस रोल को ठुकरा दिया था और बाद में पछतावा हुआ। मुकेश ने यह भी कहा कि कुछ एक्टर्स को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही किरदार में ढल जाते हैं।

आर माधवन को ऐसे मनाया गया

आर.माधवन को ‘धुरंधर’ में कास्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मुखेश उन्हें पहले से जानते थे। उन्होंने बताया, “मैंने उनसे कहा कि मुझ पर भरोसा करें, हमें बस 10-12 दिन चाहिए। उस समय वो ‘दे दे प्यार दे’ की शूटिंग कर रहे थे। आदित्य धर उनसे मिलने गए और थोड़ी ही देर में तय हो गया कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। माधवन ने भी तुरंत हामी भर दी।” उन्होंने कहा कि माधवन का किरदार शांत है, लेकिन उसमें एक अलग तरह की पकड़ है, बिना ज्यादा एक्शन के भी वो प्रभाव छोड़ते हैं।

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सारा अर्जुन की कास्टिंग

सारा अर्जुन को कई ऑडिशन के बाद चुना गया। मुखेश ने कहा, “उनका ऑडिशन देखते ही मैं समझ गया था कि यही सही चॉइस हैं। फिल्म में जो सीन है, जहां वो रणवीर सिंह से सवाल करती हैं, वही उनका ऑडिशन सीन था।”

रियल लाइफ से जुड़े किरदारों पर फोकस

मुखेश के मुताबिक, कुछ रोल्स में उन्होंने लुक को प्राथमिकता दी, जबकि कुछ में एक्टिंग ज्यादा जरूरी थी। जैसे ‘आतिफ अहमद’ वाले किरदार में दोनों चीजों का संतुलन जरूरी था। वहीं कुछ रोल्स में पहले अच्छा एक्टर चुना गया और बाद में उसका लुक तैयार किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह ने सभी किरदारों को असली जैसा बनाने में अहम भूमिका निभाई।