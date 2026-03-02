धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। रणवीर सिंह की फिल्म का हिस्सा बनने के बाद फैंस के बीच उनकी चर्चा खूब चलती है। बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच सारा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वह अपने पसंदीदा एक्टर का नाम बताया है। गौर करने की बात है कि वह जिस अभिनेता को पसंद करती हैं, वो सलमान खान या शाहरुख खान में से कोई नहीं हैं।

20 साल की सारा अर्जुन ने अपनी दमदार एक्टिंग और मासूमियत से लोगों का दिल जीतने का काम किया। अब उनका एक वीडियो चर्चा में आ गया है, जो इवेंट से है। इसमें एक्ट्रेस से सवाल किया गया कि उनका फेवरेट एक्टर कौन हैं। इसके जवाब में अभिनेत्री ने अपने को-स्टार रणवीर सिंह या किसी अन्य मशहूर बॉलीवुड एक्टर का नाम नहीं लिया।

सारा अर्जुन इस एक्टर को करती हैं पसंद

सारा ने अपने फेवरेट एक्टर का नाम विजय देवरकोंडा बताया और कहा कि वह उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी यह वीडियो इस समय वायरल हो रही हैं, जब विजय और रश्मिका की शादी हो चुकी हैं। सारा के करियर की बात करें, तो उन्होंने महज डेढ़ साल की उम्र में पहली बार कैमरे का सामना किया था। बता दें कि सारा के पिता राज अर्जुन हैं, जो खुद एक मशहूर एक्टर रहे हैं। साल 2011 में सारा ने तमिल फिल्म देइवा थिरुमगल में सारा विक्रम की बेटी का किरदार अदा किया था।

यह भी पढ़ें: VIDEO: शादी के बाद दुल्हन रश्मिका संग पैतृक गांव पहुंचे विजय देवरकोंडा, पारंपरिक अंदाज में हुआ स्वागत

इन दिनों एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म के सीक्वल यानी धुरंधर 2 को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले पार्ट में लोगों को उनकी भूमिका तारीफ के काबिल लगी थी, और पार्ट 2 को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि एक्ट्रेस इस बार भी दमदार परफॉर्मेंस दिखाती स्क्रीन पर नजर आएंगी।

यह भी पढ़ें: मच अवेटेड ‘तुम्बाड 2’ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री, सस्पेंस और डर होगा पहले से ज्यादा गहरा