‘धुरंधर 2’ फिल्म में रिजवान के किरदार से मशहूर हुए मुस्तफा अहमद सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि सेलेब्स फिटनेस ट्रेनर भी हैं। उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स को ट्रेन किया है। हाल ही में उन्होंने सेलेब्स के साथ अपने अनुभव के बारे में बात की और उनकी खाने-पीने की आदत के बारे में भी बताया।

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मुस्तफा ने बताया कि जिन भी सेलेब्स को उन्होंने ट्रेन किया है, वो सब खाने के बहुत शौकीन हैं। उन्होंने कहा, “ये सभी खाने के शौकीन हैं। ऋतिक रोशन से लेकर सभी, वो बहुत खाते हैं! मैंने उन्हें 13-14 घी वाली चपातियां खाते देखा है और उन्होंने खाना तभी बंद किया जब अगली चपाती आने में समय लगा। वो सचमुच खाने के शौकीन हैं।”

विक्की कौशल का मेटाबॉलिज्म है कमाल

मुस्तफा ने विक्की कौशल के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “विक्की कौशल ईंट भी खा सकते हैं और उसे पचा भी सकते हैं। मुझे नहीं पता उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है। उनका वजन बढ़ाना या मांसपेशियां बनाना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं, विक्की कुछ भी खा सकते हैं और उसे पचा लेते हैं।”

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रणवीर सिंह और यामी गौतम को पसंद हैं ये चीजें

मुस्तफा ने आगे कहा, “यामी गौतम को चाय और घर का खाना बहुत पसंद है। मैं आपको बताता हूं कि जब बात न्यूटेला की आती है, तो रणवीर सिंह उसे सूंघ-सूंघकर पहचान लेते हैं। वो बस जाकर ढूंढ निकालेंगे कि न्यूटेला कहां है।

रणवीर के काम आया खाने के लिए उनका प्यार

मुस्तफा ने बताया कि खाने के लिए रणवीर सिंह का प्यार उन्हें ‘धुरंधर’ में हमजा वाला लुक तैयार करने के लिए काम आया। मुस्तफा ने कहा, “आदित्य सर का निर्देश था कि रणवीर को ‘धुरंधर’ में एक जानवर जैसा दिखना चाहिए, लेकिन शरीर में जकड़न नहीं होनी चाहिए। शूटिंग शुरू होने से पहले हमारे पास बहुत कम समय था और रणवीर का वजन सिर्फ 75-76 किलो था। पहले दिन की शूटिंग तक उनका वजन 87 किलो हो चुका था। इसके लिए बहुत खाना पड़ा!”

रणवीर सिंह को लगातार करनी पड़ी ट्रेनिंग

“रणवीर को ट्रेन करना एक शानदार अनुभव है। दुनिया उनकी एनर्जी से वाकिफ है। उन्हें वेट ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है। रणवीर के शब्दों में, ‘सर, लोहा तोड़ते हैं।’ हम दिन में दो बार, करीब चार से पांच हफ्तों तक ट्रेनिंग करते थे। इसी तरह हमने उन्हें ऐसा शरीर दिया, जो लगे कि वह अपने हाथों से किसी को भी चीर सकता है।”

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फिल्मीग्यान के साथ पहले हुए एक इंटरव्यू में मुस्तफा ने इस कठिन रूटीन के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था, “हम हर सुबह कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक कलारी की प्रैक्टिस करते थे, ताकि उनका शरीर लचीला बना रहे… फिर शाम को वेट ट्रेनिंग होती थी… हमने करीब 6 हफ्तों में लगभग 10 किलो वजन बढ़ाया। उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने खूब खाना खाया। वह रोजाना लगभग 4000-4500 कैलोरी का संतुलित डाइट लेते थे… यह आसान नहीं होता। ऐसा शरीर सिर्फ बर्गर और पिज्जा खाकर नहीं बनता। लेकिन उन्होंने कर दिखाया। जब वह ठान लेते हैं, तो वह मशीन की तरह काम करते हैं।”