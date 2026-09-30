बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने और ओटीटी पर धमाल मचाने के बाद आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ अब टेलीविजन पर प्रीमियर के लिए तैयार है। रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म 18 अक्तूबर को टीवी पर आने वाली है। मगर टीवी के लिए इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इतना ही नहीं इसकी अवधि भी कम की गई है।

टीवी पर आने से पहले फिल्म को एक बार फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेशन कराना पड़ा है। फिल्म को थिएटर रिलीज के लिए A सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन अब टीवी पर प्रसारण के लिए इसे UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है। टेलीविजन वर्जन के लिए इसे CBFC के कई कट्स से गुजरना पड़ा है।

थिएटर में फिल्म की अवधि 3 घंटे 49 मिनट थी, लेकिन टीवी पर प्रसारित करने के लिए इसे 10 मिनट छोटा किया गया है। इसके रनटाइम को घटाकर 3 घंटे 39 मिनट 6 सेकंज कर दिया गया है।

45 से 50 कट्स के बाद टीवी पर होगी स्ट्रीम

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो CBFC ने इसे टीवी पर प्रसारित करने से पहले इसमें 45-50 कट्स लगाए लगाए हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म से हिंसक और खून-खराबे वाले सीन हटाए गए हैं।

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इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सूत्र के मुताबिक फिल्म के हिंसा वाले सीन को इस तरह एडिट किया गया है कि कहानी पर इसका असर न पड़े। हालांकि किन दृश्यों को काटा गया है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

सिनेमाघरों में रिलीज से पहले भी ‘धुरंधर 2’ पर चली थी सेंसर बोर्ड की कैंची

ये फिल्म 19 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई थी और उस समय भी फिल्म में कुछ बदलाव किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को A सर्टिफिकेशन देने से पहले फिल्म की ड्यूरेशन करीब 94 सेकंड कम की गई थी। साथ ही आपत्तिजनक शब्दों और गालियों को भी म्यूट करने के निर्देश दिए गए थे।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने दुनियाभर में 1813 करोड़ रुपये की कमाई कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म से आगे सिर्फ आमिर खान की ‘दंगल’ है, जिसने 2070 करोड़ रुपये कमाए थे।

‘धुरंधर’ ने भारत में 1149 करोड़ रुपये नेट और विदेशों में 438 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं, ‘दंगल’ की भारत में कमाई 387 करोड़ और ओवरसीज कमाई 1535 करोड़ रुपये रही थी। हालांकि ‘धुरंधर’ को UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन में रिलीज नहीं किया गया।

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बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का रिकॉर्ड

‘धुरंधर: द रिवेंज’ हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है। ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 1813 करोड़ रुपये की कमाई की। इस मामले में फिल्म से आगे सिर्फ आमिर खान की ‘दंगल’ है।

फिल्म ने भारत में 1149 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि विदेशों में इसका कलेक्शन 438 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, फिल्म को UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन में रिलीज नहीं किया गया था।

वहीं, 2016 में रिलीज हुई आमिर खान की ‘दंगल’ ने दुनियाभर में 2070 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म की ओवरसीज कमाई 1535 करोड़ रुपये रही थी। इसकी विदेशों में कमाई का बड़ा हिस्सा चीन में मिली सफलता से आया था। भारत में ‘दंगल’ ने 387 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन किया था।