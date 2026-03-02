धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दर्शक इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। धुरंधर 2 का ट्रेलर होली के मौके पर रिलीज़ किया जाएगा। पहले जारी किए गए प्रोमो टीज़र में सिर्फ पहली फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट दृश्य दिखाए गए थे, जिससे प्रशंसक थोड़े निराश हुए थे। अब ट्रेलर से कहानी और एक्शन की असली झलक मिलने की उम्मीद है।

धुरंधर 2 का रनटाइम: लगभग 4 घंटे

पहली फिल्म का रनटाइम 214.01 मिनट (3 घंटे 34 मिनट 1 सेकंड) था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीक्वल का अनुमानित रनटाइम लगभग 235 मिनट (करीब 3 घंटे 55 मिनट) हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में शामिल हो जाएगी। फिलहाल एलओसी कारगिल 4 घंटे 7 मिनट के साथ सबसे लंबी हिंदी फिल्म मानी जाती है।

अमेरिका में ‘टॉक्सिक’ से आगे

इस बार ‘धुरंधर 2’ का सीधा मुकाबला टॉक्सिक से होगा। दोनों फिल्में 19 मार्च को रिलीज़ होंगी और नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर पहले से टक्कर दे रही हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में प्रीमियर एडवांस बुकिंग में ‘धुरंधर 2’ आगे चल रही है। फिल्म ने अब तक 33,723 अमेरिकी डॉलर (करीब 30.84 लाख रुपये) की एडवांस कमाई कर ली है। 151 लोकेशंस पर 209 शो के लिए 1,953 टिकट बिक चुके हैं।

वहीं ‘टॉक्सिक’ ने 3,665 अमेरिकी डॉलर (करीब 3.35 लाख रुपये) की एडवांस कमाई की है, जिसमें 81 लोकेशंस पर 122 शो के लिए 189 टिकट बिके हैं।

बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ‘टॉक्सिक’ को 4.56 लाख से अधिक लाइक्स मिले हैं, जबकि ‘धुरंधर 2’ को 1.96 लाख से अधिक लाइक्स मिले हैं। दोनों फिल्में कई भाषाओं में रिलीज़ होंगी।

धुरंधर 2 की स्टार कास्ट

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, राकेश बेदी और गौरव गेरा सहित कई कलाकार नजर आएंगे, जो पहली फिल्म के अपने किरदार दोहराते दिखेंगे।

अब सभी की नजरें ट्रेलर पर टिकी हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या ‘धुरंधर 2’ अपनी पहली फिल्म से भी बड़ी सफलता हासिल कर पाती है।

