साल 2026 में कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा इंतजार किसी एक फिल्म का हो रहा है, तो वह है धुरंधर: द रिवेंज। निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह एक बार फिर दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं।

यह फिल्म हिट स्पाई-थ्रिलर धुरंधर का अगला भाग है, जिसने रिलीज के बाद दर्शकों और समीक्षकों दोनों से खूब तारीफें बटोरी थीं। दिलचस्प बात यह है कि पहली फिल्म के कुछ ही महीनों बाद इसका सीक्वल रिलीज के लिए तैयार हो गया है, जिससे दर्शकों के बीच उत्साह चरम पर है।

फिल्म 19 मार्च, गुरुवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं, मेकर्स ने फैंस के उत्साह को देखते हुए एक दिन पहले ही देशभर में इसके स्पेशल पेड प्रीमियर शो रखने का फैसला किया है, ताकि दर्शक इसे पहले ही देख सकें। फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे इसकी बंपर ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने सिर्फ प्रीव्यू शोज (बुधवार) से ही करीब 40.70 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीट्स सहित) की कमाई कर ली है।

वहीं, पहले दिन का कलेक्शन 29.35 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है और फिल्म के 15,000 से अधिक शोज में 6.70 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने कुल मिलाकर 135 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीट्स सहित) का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसे साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल करने की ओर इशारा करता है। फिल्म के बारे में पढ़ने के लिए बने रहिए।

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