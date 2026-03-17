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साल 2026 में कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा इंतजार किसी एक फिल्म का हो रहा है, तो वह है धुरंधर: द रिवेंज। निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह एक बार फिर दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं।

यह फिल्म हिट स्पाई-थ्रिलर धुरंधर का अगला भाग है, जिसने रिलीज के बाद दर्शकों और समीक्षकों दोनों से खूब तारीफें बटोरी थीं। दिलचस्प बात यह है कि पहली फिल्म के कुछ ही महीनों बाद इसका सीक्वल रिलीज के लिए तैयार हो गया है, जिससे दर्शकों के बीच उत्साह चरम पर है।

फिल्म 19 मार्च, गुरुवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं, मेकर्स ने फैंस के उत्साह को देखते हुए एक दिन पहले ही देशभर में इसके स्पेशल पेड प्रीमियर शो रखने का फैसला किया है, ताकि दर्शक इसे पहले ही देख सकें। फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे इसकी बंपर ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने सिर्फ प्रीव्यू शोज (बुधवार) से ही करीब 40.70 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीट्स सहित) की कमाई कर ली है।

वहीं, पहले दिन का कलेक्शन 29.35 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है और फिल्म के 15,000 से अधिक शोज में 6.70 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने कुल मिलाकर 135 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीट्स सहित) का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसे साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल करने की ओर इशारा करता है। फिल्म के बारे में पढ़ने के लिए बने रहिए।

Live Updates
20:50 (IST) 17 Mar 2026

Dhurandhar 2 Release LIVE Updates: तरण आदर्श ने धुरंधर 2 को लेकर कही बड़ी बात

स्क्रीन के साथ एक बातचीत में, दशकों से उद्योग पर नजर रखने वाले अनुभवी व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने कहा कि रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' हिंदी फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकती है, जो साल की शुरुआत से ही सुस्त पड़ा हुआ है।

20:30 (IST) 17 Mar 2026

Dhurandhar 2 Release LIVE Updates: केरल और तमिलनाडु बड़ी ओपनिंग कर सकती है फिल्म

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार, धुरंधर 2 केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में ज़बरदस्त कमाई करेगी। बाला ने SCREEN को बताया, "मुझे लगता है कि फिल्म तमिलनाडु में लगभग 10 करोड़ रुपये (प्रीमियर + पहले दिन) और केरल में 6 करोड़ रुपये कमाएगी।"

20:15 (IST) 17 Mar 2026

Dhurandhar 2 Release LIVE Updates: तेलुगु राज्यों में पवन कल्याण की फिल्म से भिड़ेगी धुरंधर 2

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को तेलुगु राज्यों में पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' से कड़ी टक्कर मिलेगी। आंध्र प्रदेश में 'उस्ताद भगत सिंह' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म निर्माताओं का कहना है कि वहां इसकी बिक्री 'धुरंधर 2' से कहीं बेहतर है।

20:04 (IST) 17 Mar 2026

Dhurandhar 2 Release LIVE Updates: कर्नाटक में सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बनेगी धुरंधर 2

रमेश बाला ने स्क्रीन को बताया, “सिर्फ प्रीमियर और पहले दिन के शो की एडवांस टिकट बिक्री से ही यह फिल्म कर्नाटक में सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बन चुकी है, जिसने 7 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। इसके 10 करोड़ रुपये से अधिक की ओपनिंग करने की उम्मीद है।”

20:03 (IST) 17 Mar 2026

Dhurandhar 2 Release LIVE Updates: तीन घंटे 49 मिनट की होगी 'धुरंधर 2'

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की अवधि 3 घंटे 49 मिनट 36 सेकंड है।