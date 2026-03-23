आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन इसकी सफलता के बीच सोशल मीडिया पर नेटिजन्स बॉलीवुड की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं।

साउथ के सुपरस्टार्स ने लुटाया प्यार, बॉलीवुड चुप?

फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों ने खुलकर रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की तारीफ की है।

एसएस राजामौली, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, राम चरण, काजल अग्रवाल और विजय देवरकोंडा जैसे बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को ‘शानदार’ और ‘देशभक्ति से भरपूर’ बताया।

अल्लू अर्जुन ने रणवीर सिंह को अपना ‘भाई’ बताते हुए उनकी एक्टिंग को ‘फायर’ कहा।

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बॉलीवुड की खामोशी पर फूटा नेटिजन्स का गुस्सा

जहां एक तरफ साउथ के सुपरस्टार्स फिल्म की तारीफ कर रहे हैं वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री (बॉलीवुड) के बड़े चेहरों की चुप्पी ने फैंस को हैरान कर दिया है।

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जब कोई बड़ी फिल्म आती है, तो इंडस्ट्री को एकजुट होना चाहिए, लेकिन रणवीर के अपने करीबी साथियों और बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक यूजर ने लिखा, “यह चौंकाने वाला है कि बॉलीवुड अपनी ही फिल्म की सफलता पर चुप है, जबकि तेलुगु सुपरस्टार्स मेकर्स की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।”

दीपिका की खामोशी पर भी उठ रहे हैं सवाल

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने रणवीर सिंह की पत्नी और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि रणवीर की इस सफलता पर दीपिका पादुकोण ने कोई ट्वीट, पोस्ट या स्टोरी नहीं लगाई है।

इन बॉलीवुड सेलेब्स ने की धुरंधर 2 की तारीफ

हालांकि बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा सितारों ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया और फिल्म की तारीफ की है। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर रणवीर सिंह और आदित्य धर की तारीफ की है।

आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, शनाया कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 की तारीफ की है।

बॉक्स ऑफिस अपडेट

धुरंधर 2 ₹750 करोड़ से अधिक का ग्लोबल बिजनेस कर चुकी है और इसे इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म माना जा रहा है।

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