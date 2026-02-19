आदित्य धर की निर्देशित धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। फिल्म के सफल बिजनेस को देखकर ही मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट का ऐलान किया। फिल्म के पहले पार्ट की कहानी और दमदार अभिनय को खूब सराहना मिली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के किरदारों की खासतौर पर ज्यादा चर्चा हुई। इस बीच अब धुरंधर 2 को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है। साथ ही फिल्म के रनटाइम और कहानी से जुड़ी बड़ी डिटेल्स का खुलासा भी हो गया है।

दिसंबर 2025 में रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, ओटीटी पर भी बड़ा धमाका किया। फिल्म का क्रेज सिनेमाघरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों जगह हद से ज्यादा देखने को मिला। धुरंधर पार्ट 2 को लेकर भी लोगों की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है, लेकिन पहले इससे जुड़ी ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई थी। खैर, अब रणवीर सिंह स्टारर फिल्म के सीक्वल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी भी सामने आ चुकी है।

धुरंधर 2 का रनटाइम कितना होगा

धुरंधर 2 का टीजर मेकर्स ने भी हाल ही में शेयर किया था। बता दें कि वह ऑलमोस्ट वहीं फुटेज थी, जिसके तहत पहले पार्ट में सीक्वल की घोषणा की गई थी। धुरंधर के सीक्वल की जबरदस्त चर्चाओं के बीच अब सेंसर बोर्ड की डिटेल्स पार्ट 2 को लेकर सामने आ चुकी है। धुरंधर फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की थी, और इसे लेकर क्रिटिक्स समेत दर्शकों ने सवाल उठाए थे कि इतनी लंबी फिल्म क्या दर्शकों को बांधे रखने का काम कर पाएगी या नहीं।

CBFC की वेबसाइट पर धुरंधर 2 से जुड़ी डिटेल्स शेयर की जा चुकी है, और मौजूदा जानकारी के अनुसार 9 फरवरी को धुरंधर 2 को सर्टिफाई किया जा चुका है। डिटेल्स में सामने आ गया है कि धुरंधर 2 पहले पार्ट से छोटी होगी। खैर, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि फिल्म की समय अवधि 3 घंटे 28 मिनट है।

धुरंधर 2 से जुड़ी जानकारी में एक रोचक चीजयह सामने आई है कि रणवीर सिंह की फिल्म के दूसरे पार्ट को U/A 16+ रेटिंग मिली है। पहले पार्ट को देखने के बाद लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि पार्ट 2 में हिंसा को और डबल डोज मिलेगा। हालांकि, सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट से साफ हो गया है कि धुरंधर 2 में पहले पार्ट से कम खून-खराबा देखने को मिलेगा।