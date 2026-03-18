Dhurandhar 2 Review: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर दर्शकों का काफी ज्यादा क्रेज़ है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की है। आदित्य धर की पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम ने ‘धुरंधर 2’ देखी और जमकर फिल्म की तारीफ की थी अब निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी ‘धुरंधर 2’ देखी है और फिल्म को ‘शोले’ और ‘मुग़ल-ए-आज़म’ से भी बड़ी कहा है।

राम गोपाल वर्मा ने ‘धुरंधर 2’ देखने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा है, ”कल रात Dhurandhar 2 देखने के बाद, इसके हर पहलू- चाहे वह इसकी संभावित कमाई हो, दर्शकों का उत्साह, सामाजिक प्रभाव, सिनेमाई व्याकरण को तोड़ने की क्षमता, और सबसे बढ़कर इसका मनोवैज्ञानिक ऑडियो-विज़ुअल इम्पैक्ट को देखते हुए, यह ‘शोले’ से 100 गुना बड़ी भव्य फिल्म साबित होगी और मुगल-ए-आजम से लेकर अब तक बनी सभी महान फिल्मों को टीवी सीरियल जैसा महसूस कराएगी।”

RGV ने आगे लिखा है, ”यह एक नए सिनेमाई युग का जन्म है, और उस पुराने सिनेमा जगत का निर्दयी अंत, जो अब तक अस्तित्व में था।”

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इतना ही नहीं उन्होंने आगे लिखा, ”अब “DIRECTOR” शब्द की परिभाषा ही आदित्य धर के नाम से शुरू होगी, और Steven Spielberg और Christopher Nolan जैसे दिग्गजों के लिए भी यह समझदारी होगी कि वे अपना सारा काम छोड़कर ‘धुरंधर 2’ को फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखें।”

इससे पहले यामी गौतम ने अपने पति आदित्य धर की तारीफ की थी और धुरंधर 2 को लेकर कहा था कि ये सभी दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव होगा।

यामी ने बताया कि फिल्म देखने के बाद वो काफी भावुक हो गई थीं और फ्लाइट के दौरान भी खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट पढ़नी थी मगर वो सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए फिल्म का असर महसूस कर रही थीं। यहां पढ़ें पूरी खबर।

धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे सितारे हैं। फिल्म में यामी गौतम के कैमियो की खबर है।

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