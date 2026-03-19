Dhurandhar 2: ‘धुरंधर’ के पहले पार्ट के बाद दर्शकों को इसके सीक्वल का लंबे समय से इंतजार था। पहली फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने दमदार प्रभाव छोड़ा था, हालांकि कहानी के अंत में उनके किरदार की मृत्यु दिखा दी गई थी। उस समय कई दर्शकों की राय थी कि अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस के सामने रणवीर सिंह कुछ फीके नजर आए। Dhurandhar: The Revenge से उम्मीद की जा रही थी कि कहानी के फ्लैशबैक के जरिए रहमान डकैत का खौफ एक बार फिर पर्दे पर देखने को मिलेगा। साथ ही यह भी आशंका जताई जा रही थी कि अक्षय खन्ना की गैरमौजूदगी फिल्म के प्रभाव को कमजोर कर सकती है।

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हालांकि, फिल्म रिलीज होने के बाद यह धारणा पूरी तरह बदलती नजर आई। रणवीर सिंह ने अपने दमदार और प्रभावशाली अभिनय से न सिर्फ कहानी को मजबूती दी, बल्कि अक्षय खन्ना की कमी भी महसूस नहीं होने दी। जी हां! फिल्म की शुरुआत से ही उनके किरदार ने दर्शकों को कुर्सी पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर दिया।

रणवीर सिंह की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक

फिल्म की शुरुआत में खूंखार बने जसकीरत यानी रणवीर सिंह के किरदार को मासूम दिखाया है। फिर धीरे-धीरे वो खतरनाक कैसे बना ये कहानी दिखाई है और इस कहानी में उनके जो रूप देखने को मिले वो दर्शकों को उनकी एक्टिंग का फैन बनाने के लिए काफी है। पहले पार्ट में भी रणवीर सिंह को एक्शन में दिखाया था, लेकिन इस बार जो उन्हें मारधाड़ करते हुए दिखाया है वो बेहद कमाल का है। पिछले पार्ट में उनकी आंखों में जो बदले की आग दिखी थी, इस पार्ट में उसने लयारी को खाक कर दिया।

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रहमान डकैत का सीन रीक्रिएट करने की कोशिश

फिल्म का वो सीन जिसमें रहमान डकैत का बलूचिस्तान में स्वागत होता है, उसके साथ FA9LA गाना काफी ज्यादा पसंद किया गया था। अक्षय खन्ना के डांस और उनके अंदाज के लोग फैन हो गए थे। इसी सीन को इस पार्ट में भी रीक्रिएट करने की कोशिश की गई है। जब लयारी पर राज करने के बाद हमजा मजारी यानी रणवीर सिंह को बलूचिस्तान में जाते हुए दिखाया है। हालांकि ये सीन ऐसा नहीं लगा कि रणवीर ने अक्षय को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन यहां कुछ पल के लिए रहमान डकैत याद जरूर आए।

पिछले पार्ट में रणवीर सिंह को ज्यादातर गंभीर और खामोश दिखाया है। लेकिन इस बार उनके किरदार के अलग-अलग इमोशन को बड़े पर्दे पर पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें इस तरह देख काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं।

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सोशल मीडिया पर भी रणवीर सिंह की हो रही तारीफ

लोग हमजा मजारी के किरदार को रणवीर सिंह के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस बता रहे हैं। लोग उनके पीछे दीवाने हो रहे हैं और कह रहे हैं कि रणवीर सिंह अपनी दमदार परफॉर्मेंस से स्क्रीन पर राज कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि इस पूरी फिल्म को रणवीर अपनी एक्टिंग के दम पर ब्लॉकबस्टर बनाने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…