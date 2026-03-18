आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। पहले भाग से सीक्वल का हिंट मिलने के बाद से ही लोग इस फिल्म के लिए काफी उत्साहित थे। अब इस फ्रेंचाइजी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है।

जब से ‘धुरंधर 2’ का ऐलान हुआ था, दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या इसका एक और पार्ट बनेगा। और अब लगता है कि दर्शकों को जल्द ही तीसरा पार्ट देखने को मिल सकता है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर द रिवेंज’ को रिलीज से पहले ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। टिकट की एडवांस बुकिंग देखकर मेकर्स इस यूनिवर्स को और एक्पैंड करना चाहते हैं।

रिपोर्ट में लिखा है कि जियो स्टूडियोज ने आदित्य धर से धुरंधर 3 पर काम करने को कहा है। उनका मानना है कि यह ऐसा विषय है जिसपर कई फिल्में बन सकती हैं। इसलिए तीसरे पार्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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वैरायटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आदित्य धर के पास पहले से ही पार्ट 3 के लिए आइडिया है। हालांकि, अभी तक उन्होंने फिल्म को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दिया है।

दूसरी तरफ, जियो स्टूडियोज चाहती है कि इसका एक और पार्ट बने और वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उन्होंने आदित्य धर से गुजारिश की है कि पार्ट 3 के लिए कोई टीज़र या हिंट पोस्ट-क्रेडिट सीन में दिया जाए।

धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे सितारे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम का कैमियो भी हो सकता है।

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